E due…con Cucibocca, Quarnvalon e il Cai v’stit a mosck’r jis o’ Soss.

L’allegra brigata degli escursionisti del Cai Matera ” Falco Naumanni” ha concesso il bis e anche quest’anno, dopo la bella e interessante sorpresa dello scorso anno sarà negli antichi rioni di tufo per festeggiare il Carnevale in maniera semplice ma appariscente e risonante. L’appuntamento è per domenica 15, con inizio alle 9.00, per trascinare ( o strascinare in qualche caso) quanti vorranno vestirsi a maschera per percorrere le strade della tradizioni, quando matinate e travestimenti improvvisati alzavano il tono del carnevale fino al martedì grasso. Per l’occasione ci saranno anche gli amici di Montescaglioso con i Cucibocca e Quarnavlon.E, naturalmente, tanti ” quarnvel” della Città dei Sassi, tra coriandoli, cupa cupa e chiacchiere a velo…a vacant.



COMUNICATO STAMPA

L’allegro cammino del Cai “tra le strade tipiche del Carnevale” – 2^ Edizione

Il 15 febbraio 2026, ultima domenica di carnevale, la sezione CAI Matera “Falco Naumanni” organizza una camminata in maschera nei Sassi, a cui parteciperanno i “Cucibocca” e “U Cuarnvalon” di Montescaglioso, il Coro polifonico “Cantori Materani” diretto dalla M.a Alessandra Barbaro e l’Associazione di filodrammatici Talia Teatro con Antonio Montemurro

Domenica prossima 15 febbraio 2026, con inizio alle 9, la Sezione CAI – Club Alpino Italiano di Matera “Falco Naumanni” ha programmato una camminata denominata “L’allegro cammino del Cai “tra le strade tipiche del Carnevale” – 2^ Edizione” altrimenti detto in vernacolo materano “La camnet prìsciònt d’ quarnjvel masc’carèt ìjs o Soss – la s’caund vet”.

Il breve percorso – circa 2/3 km, ad anello – si snoderà attraverso le strade del centro storico di Matera e dei rioni Sassi, con raduno e partenza da Piazza Pascoli.



All’iniziativa parteciperanno e si affiancheranno al Cai: i giovani volontari della Pro-Loco di Montescaglioso, che con il loro tipico travestimento della tradizione montese “il Cucibocca” e “il Carnevalone” saranno la vera attrazione in maschera; il gruppo musicale di strada “gli amici di Gino” che con la “cupacupa” e i loro strumenti musicali accompagneranno e allieteranno la camminata nei Sassi.

Intorno alle ore 11 l’allegra comitiva farà tappa presso la sede dell’Associazione Talia Teatro, in via Lombardi 35, dove Antonio Montemurro e la sua compagnia di attori presenteranno e interpreteranno i canti tipici della più antica tradizione materana. L’incontro sarà arricchito dalla presenza del coro polifonico “Cantori Materani”, diretto dalla M.a Alessandra Barbaro, che darà vita a una breve rievocazione del Carnevale con canti della tradizione classica e contadina.



Se Matera non ha una vera tradizione del carnevale o, per meglio dire, non è strutturata come nei canoni classici e più generali della commedia dell’arte o delle tradizioni carnascialesche popolari Italiane, esiste però una tradizione popolare in molti paesi lucani, ben identificata e tipica. Perciò si è voluto coinvolgere la Pro Loco di Montescaglioso, con i “Cucibocca” e “il Carnevalone”, personaggi del carnevale montese molto conosciuti dai materani.

L’idea è coniugare il camminare, che è il tratto distintivo della Sezione CAI Matera, con il tema culturale attuale del carnevale. La camminata per le strade cittadine, altrimenti detta “trekking urbano” è un’attività che combina esercizio fisico e scoperta culturale, esplorando vicoli, piazze, parchi e quartieri per riscoprire la città a piedi in modo sostenibile, migliorando salute fisica e mentale. È un’alternativa alle passeggiate tradizionali che offre benefici aerobici, riduce lo stress e permette di cogliere le sfumature del territorio, valorizzando anche il patrimonio artistico e sociale locale da una prospettiva diversa, quella del carnevale tradizionale.

Per maggiori informazioni e iscrizioni: si fa rimando alla scheda pubblicata sul sito dell’associazione al link https://www.caimatera.it/escursione/lallegro-cammino-del-cai-nelle-strade-tipiche-del-carnevale-2-edizione/ oppure partecipando, venerdì 13 febbraio alle 18, alla riunione organizzativa di pre-escursione nella sede della sezione CAI materana in via Dante n.38/b.

Matera, 13 febbraio 2026

I responsabili dell’escursione: Gianni Pagano tel. 329.1108186 – Lucia D’Antona e Giancarlo Ricciulli