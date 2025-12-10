E dopo l’Iltm di Cannes attendiamo a Matera il jet set internazionale

Attori, attrici, uomini e donne di affari, sportivi, manager e appassionati di viaggi che dove arrivano si attendono strutture ricettive e servizi di alta gamma. E, laddove ci sono, e vengono offerti e garantiti come sanno fare le realtà di Matera associata al ” Matera collection”, e allora a beneficiarne è l’immagine di una città turistica e con ricadute potenziali per l’economia locale. La partecipazione all’ International Luxury Travel Market (ILTM) di Cannes ( Francia) del consorzio materano e con il supporto dell’Apt di Basilicata è la conferma che la cultura d’impresa può crescere se si partecipa ad eventi di taglio imprenditoriale, che favoriscono rapporti e confronti. Chi semina bene e con professionalità prima o poi raccoglie i frutti di una partecipazione di qualità in Costa Azzurra..



COMUNICATO STAMPA

Per diffusione immediata

Matera Collection all’ILTM Cannes 2025: l’hotellerie haute de gamme materana si presenta ai mercati high end grazie al supporto di APT Basilicata

Matera Collection ha partecipato dal 1 al 4 dicembre all’ILTM Cannes 2025, il più autorevole appuntamento globale dedicato al turismo di alta gamma, portando l’offerta alberghiera haute de gamme della città dei Sassi davanti ai principali buyer internazionali.

La partecipazione è stata supportata da APT Basilicata, a cui il brand rivolge un sentito ringraziamento. L’iniziativa conferma l’importanza di una sinergia pubblico-privata che va rafforzata e che rappresenta un modello strategico per il posizionamento competitivo della destinazione.

Investire in strutture upper-upscale e luxury significa infatti generare un impatto economico e sociale significativo: negli hotel di alta gamma il numero di occupati è il doppio rispetto alle strutture economy e midscale, contribuendo a un’occupazione più stabile, a un indotto più ampio e a un miglioramento complessivo della qualità dell’offerta territoriale.

Nella foto, presenti allo stand: Giacinto Marchionna, fondatore di Matera Collection e amministratore di Turismore, società specializzata in revenue management per boutique hotel; Fausta Bolettieri, proprietaria di Masseria Fontana di Vite; e Davide Bertolino, responsabile stampa di Moyseion. Entrambi hanno ricoperto il ruolo di ambassador Matera Collection per questa edizione del salone.

Fondato nel 2017, Matera Collection si è affermato come soft brand di riferimento per gli operatori del lusso che scelgono di far soggiornare i propri top spender a Matera. Riunisce 8 boutique hotel unici, per un totale di 150 camere tra 4 e 5 stelle, e ha partecipato a oltre 70 eventi B2B dedicati al turismo high-end.

________________________________________



Gli hotel di Matera Collection

Alvino Relais

Hotel di charme in un mulino del diciannovesimo secolo, unisce design contemporaneo ed eleganza autentica. Ideale per soggiorni ed eventi esclusivi

BV Quarry

Hotel 5 stelle, dal design essenziale e scenografico, con viste e arredi che esaltano l’architettura rupestre. Un rifugio intimo e ricercato.

Corte San Pietro

Antica corte restaurata con camere nelle grotte ed in palazzo e atmosfera di ospitalità genuina. Una scelta perfetta per chi cerca silenzio, tradizione e fascino.

Moyseion

Un museo che invita all’immersione nella Magna Grecia, dove arte, cultura, ricerca interiore valorizzano un soggiorno unico e caratteristico

Palazzo del Duca

Residenza nobiliare del XVI secolo con suite affrescate e ambienti aristocratici. Un soggiorno di classe immerso nella storia.

Palazzo della Fontana

Edificio storico completamente restaurato, con camere luminose e un equilibrio armonioso tra classicità ed eleganza contemporanea.

Palazzo Gattini

Icona del lusso materano, con spa esclusiva e vista unica sulla Cattedrale. Uno degli indirizzi più prestigiosi del Sud Italia.

Fontana di Vite – Masseria

Dimora rurale elegante situata sulle colline materane, perfetta per esperienze slow tra natura, benessere e sapori autentici ma anche venue per eventi unici e bizzarri

______ __________________________________

Slow Italy Tours – l’esperienza oltre il soggiorno

A completare l’offerta ricettiva, Matera Collection integra Slow Italy Tours, il marchio dedicato alle esperienze su misura in Basilicata e Puglia:

• walking tour nei Sassi,

• laboratori gastronomici e degustazioni in masseria,

• percorsi naturalistici,

• esperienze autentiche per scoprire la cultura locale.

Grazie a questa proposta integrata, Matera Collection è in grado di offrire soluzioni complete sia sul “dove dormire a Matera” sia sul “cosa fare a Matera, in Basilicata e Puglia”, rispondendo alle aspettative del turismo internazionale di fascia premium.

________________________________________

Per informazioni stampa

Ufficio Stampa Matera Collection

Email: booking@materacollection.com