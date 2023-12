E dopo le carte…Muv in piazza con il gioco dell’Oca

Hanno la cap o sciuch, la testa al gioco, e cercano in ogni modo di coinvolgere grandi e piccini in quella filiera di iniziative di animazione della tradizione materana: dalla tombola, alle carte , al gioco dell’oca che sarà proposta sabato 9 dicembre in piazza Vittorio Veneto. Serve voglia di divertirsi e di giocare, tra passi indietro e due avanti fino al traguardo che dadi e fortuna consentiranno. Naturalmente fatevi e fate un regalo per giocare anche a casa. La tradizione materana va salvaguardata, anche giocando.

DOMANI IN PIAZZA

ll grande gioco dell’Oca di Matera in piazza.

Il giorno 9 dicembre in Matera nella piazza Vittorio Veneto alle ore 10.30, l’Associazione MUV Matera – Museo Virtuale della Memoria collettiva – aspetta tutti i bimbi che vorranno partecipare al grande gioco dell’Oca di Matera “La popr d Matàr” (rivisitazione in chiave materana del popolare Gioco dell’Oca).

Evento calendarizzato nell’ambito delle manifestazioni del Matera Christmas Village.

La finalità dell’iniziativa è quella di intrattenere, divertire e favorire la socializzazione dei piccoli tramandando loro la memoria storica della città dei Sassi attraverso i monumenti, personaggi e miti rappresentati.

Sarà liberamente e gratuitamente disponibile una maxi versione calpestabile del gioco ed i volontari della stessa associazione avranno modo di coinvolgere i piccoli dando tutti gli opportuni riferimenti di storia e tradizione riportati

Non perdete l’occasione per portare i vostri figli e nipoti.

Per maggiori informazioni: info@muvmatera.it



E IERI LA PRESENTAZIONE DELLE CARTE

Un mazzo di carte da gioco per le serate natalizie, che si rifanno alla simbologia della civiltà dei Sassi, rielaborando i classici semi spagnoli. Sono le carte materane, realizzate dal Museo virtuale della memoria collettiva (Muv), che riproducono i denari sostituiti dal grano (l’oro della cerealicotura), spade sostituite dai falcetti (strumento di lavoro nei campi), bastoni sostituiti dai peperoni cruschi (emblema della cucina locale) e coppe sostituite dalla “rizzola” la tipica caraffa in terracotta per il vino. La nuova versione delle carte è stata realizzata dall’artista Eustachio Santochirico che si è gia cimentato nella realizzazione del carro trionfale del 2 Luglio, con l’apporto del grafico Irma Perniola. Accanto ai ”semi” gli autori hanno rivisitato anche alcune figure delle carte, con la donna che è rappresentata da una contadina in tipico abbigliamento locale, Il cavaliere che è quello della cavalcata in costume della Festa della Bruna e il Re, che è il generale, della stessa sfilata.Altre carte riproducono momenti della Festa, il pane di Matera, il fischietto di terracotta noto come ”cuccù”, la raccolta delle olive, i riti arborei di Accettura e le maschere antropologiche di Tricarico. ” Le Carte Materane sono un progetto del Muv Matera – ha detto il presidente dell’associazione Nicola Laricchia- che dalla sua fondazione si adopera nel settore della raccolta e diffusione di immagini, racconti e tradizioni della Città di Matera e del suo territorio al fine di conservarne la memoria”. Il Muv ha anche prodotto, in chiave materana, il gioco dell’oca e la tambola.