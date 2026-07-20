E dopo la Maratea…arrivò la piccola Maradea nella Perla del Tirreno

Ho sempre posseduto vetture Fiat e quando viene fuori quel marchio mi viene facile ricordare la storia dell’auto di Casa Agnelli e dei tanti modelli passati negli annali dei ricordi. Stabilimento Sata di Melfi prima e Stellantis multimarca oggi, con tutti i problemi di rilancio e di occupazione che sappiamo, l’accostamento della Fabbrica Italiana Automobili Torino alla Basilicata ha un legame e un nome : ”Maratea”. E alla ”perla del Tirreno” . Oggi lunedì 20 luglio l’ azienda lucana, come riporta il comunicato, presenta in quella cittadina la ”Maradea” una ”500” come la ”spiaggina” voluta dall’avvocato nel 1958 e che oggi monta con Inelectric un kit elettronico. Altro Pianeta, altre sensazioni e auguri alla ”Maradea”, con altra motorizzazione, tra le stradine di Maratea come accadde tra il 1983 e il 1985 per la fiat 131 familiare o station wagon se preferite , con motori 2000 a benzina e 2500 a gasolio.



Fu l’ultima evoluzione della serie 131, prima della introduzione della Fiat Regata Weekend. Un’altra storia di una Casa italiana, impegnate a scriverne un’altra nonostante la aggressiva concorrenza cinese di veicoli ibridi ed elettrici. Teniamo per il tricolore e con una precisa identità produttiva e progettuale.



IL COMUNICATO STAMPA

A Maratea la presentazione di Maradea il primo ecosistema lucano per la mobilità turistica sostenibile.

Lunedì 20 luglio, alle ore 11.30 il porto di Maratea ospiterà la presentazione di Maradea, il modello lucano di rigenerazione della mobilità turistica sostenibile sviluppato dalla lucana Inelectric, società di ingegneria sostenibile e circolare con sede a Potenza.

Maradea è una piattaforma integrata che unisce il retrofit di imbarcazioni e auto storiche con sistemi di propulsione ibrida ed elettrica, alimentati da stazioni di ricarica a energia fotovoltaica. Un ecosistema di economia circolare pensato per ridurre consumi ed emissioni, azzerare l’inquinamento acustico e tutelare la flora e la fauna dei tratti costieri interessati.



Durante la mattinata sarà possibile salire a bordo di Nautilus l’imbarcazione a propulsione ibrida che monta il kit maradea per la navigazione in elettrico che seguirà la barca di Goletta Verde nell’escursione marina, o testare una Fiat 500 d’epoca rigenerata con kit retrofit elettrico. Il modello prevede l’alimentazione da stazioni di ricarica fotovoltaiche.

L’appuntamento si inserisce a margine della conferenza stampa dedicata ai risultati del monitoraggio delle acque in Basilicata e coincide con un passaggio significativo per il territorio: l’attivazione dell’Area Marina Protetta di Maratea. Interverranno Cesare Albanese, Sindaco di Maratea, e Francesco Iantorno, CEO Inelectric.

Obeya Press

per Inelectric

Matera – Milano

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