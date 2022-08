E’ con Cristina Carlà il 3° appuntamento con la rassegna “Piacere! Letture in libreria”

Sarà “Cartolina dal Salento” di Cristina Carlà il terzo appuntamento con la rassegna “Piacere! Letture in libreria” in programma il 17 agosto alle 19,00 –presso laMondadori Book Store-in piazza Vittorio Veneto a Matera.

“La cartolina è un messaggio, un ricordo ma è soprattutto testimone di una scoperta, di un viaggio” scrive nella prefazione Stefania Zecca. Il libro, dedicato “a Chi ha il coraggio di partire e a chi ha la forza di restare” è il secondo scritto da Cristina Carlà per Collettiva edizioni. L’autrice, classe 1982, si è laureata nel 2004 in Traduzione e Interpretazione. Collabora con Colori Vivaci, magazine culturale e di eventi e fa parte del Collettivo Slammals, con cui lavora alla diffusione della poesia orale. Ha ricevuto una menzione speciale al concorso Versus Sulmona.

Nelle note di Gianluca Palma si entra nello spirito di Cristina Carlà: “Un’opera foto-poetica, la sua che ci fa viaggiare all’interno di una terra che si snoda attraverso voci e strade, colori, odori e piazze. Una terra che chiede e chiama a sé.”

“Dare voce e spazio a chi racconta territori, luoghi e atmosfere” spiegano gli organizzatori della rassegna, Antonio Sacco, Silvana Kuhtz e Antonella Ciervo “apre non solo nuove strade ai lettori ma offre, al tempo stesso, l’opportunità di entrare in contatto con modalità di racconto che vanno dalla poesia, al romanzo, passando dall’attualità all’approfondimento. Matera si presta a queste esperienze di lettura a voce alta- concludono – dimostrando una profonda voglia di ascolto e confronto che passa proprio dai libri che facciamo vivere“.

La rassegna, realizzata in collaborazione con Maison D’Ax, rientra nell’ambito del “Festival della Parola – Abitare poeticamente la città” che si avvale del patrocinio gratuito di Università degli Studi della Basilicata, Nature City Lab, Mondadori Matera, Poesia in Azione.

I prossimi appuntamenti:

–24 agosto, Claudio e Diana, Ambasciatori della Posteggia napoletana, parlano della loro esperienza nel canto, descritta nel libro: “Si ma il lavoro vero? Storia di chi si è svegliato per realizzare il suo sogno”;

–29 agosto, Massimo Mapelli, giornalista che ha girato il mondo e ha raccontato la sua esperienza in “Ad alta voce”, Baldini e Castoldi.