E’ assut pazz o’ padron…Blue stuff in concerto al Sibc

L’ atmosfera è quella di sempre con tanto blues, adrenalina e amicizia che risuoneranno da sabato 24 a domenica 25 giugno in Casa Cava a Matera, per il South Italy Blues Connection organizzato da quelle due infaticabili macchine da guerra che rispondono al nome di Rosario Claps e Antonio Corbo con una cartellone fitto fitto di concerti come abbiamo anticipato nel servizio https://giornalemio.it/eventi/uaglio-a-casa-cava-il-24-e-25-giugno-torna-il-grande-blues-del-sibc-2023/. E stavolta c’è un motivo in più per esserci per il via del concerto del gruppo napoletano dei Blue Stuff. Nel titolo abbiamo ricordato un lavoro degli inizi con quel ” E’ uscito pazzo o’ padron” che ha portato via via a Roba Blues e poi all’Omaggio a New Orleans…e il Sybc è tanta parte di quelle atmosfere.

South Italy Blues Connection

XII EDIZIONE – 2023

Casa Cava – Matera

da Sab 24 Giugno 2023 a Dom 25 Giugno 2023

dalle h15.30 alle h00.00

MATERA BLUES Festival

Casa Cava – Matera

Dom 25 Giugno 2023

dalle h21.30

BLUE STUFF in concerto



MATERA diventa per 2 giorni Capitale del Blues, celebrando nel 2023 il 12° anno di attività ininterrotta del S.I.B.C.!

Oltre quaranta Blue Band (40) con più di 150 musicisti provenienti da diverse regioni Italiane si daranno appuntamento a Matera in Casa Cava per la 12° EDIZIONE del South Italy Blues Connection, promosso e finanziato dall’Associazione Musicale “Blue Cat Blues” di Potenza diretta da Donato Corbo e Rosario Claps!

Il South Italy Blues Connection (SIBC) è un evento culturale, sociale, aggregativo e di alta formazione. I più importanti gruppi Blues d’Italia, principalmente del centro/sud. L’incontro si svolge nell’auditorium di CASA CAVA, nel cuore dei Sassi, dove aleggia un’antica cultura contadina e dove il tempo riprende a scorrere lentamente a ritmo di Blues.

Molti sono gli obiettivi di questo “INCONTRO”, che non si ferma solo ai due giorni: condivisione delle varie “esperienze” musicale nel segno del Blues; visibilità presso i 15 FESTIVAL AFFILIATI al SIBC, con possibilità di rientrare nei cartelloni artistici; rilancio dei concerti delle band tramite i canali social; interviste e playlist Radio in Streaming; accrescimento del pubblico e dell’interesse relativo al fenomeno culturale del BLUES.

Oltre 150 i musicisti, 20 ore di musica, migliaia di spettatori presenti nei 2 giorni e migliaia di presone raggiunte via WEB per un evento unico nel suo genere, in Basilicata a Matera, trasmesso anche quest’anno via streaming sui social.

15 FESTIVAL AFFILIATI: Macchia Blues Festival (Molise), Blues in Town (Basilicata), Joe’s Blues Festival (Molise), Castel Lagopesole Blues Festival (Basilicata), Sepino Blues Festival (Molise), Juke Join Fest (Calabria), Catarock Festival (Calabria), Atri International Blues Festival (Abruzzo), Bitonto Blues Festival (Puglia), Tropea Blues (Calabria), Altomonte Blues Night (Calabria), Altomonte Rock Festival (Calabria), Baronissi Blues Festival (Campania), Dogana Blues (Campania), Festival Blues Città di Brindisi (Puglia)



CONCERTI

SOUTH ITALY BLUE CONNECTION

SABATO 24 GIUGNO

15:30 – 24:00

DOMENICA 25 GIUGNO

15:30 – 20:30

MATERA BLUES FESTIVAL

DOMENICA 25 GIUGNO

21:30

Concerti NO-STOP, Ingresso LIBERO presso Casa Casa – Matera(Mt)

ARTISTI PRESENTI:

The Blues Deluxe Band – Di Tutto un Blues – Henry & The Screamers – Lucille band – Dino’s Blues Band – Dago Red – Coperniblues – elPedro – April Fools – Eugenio Greco & New Mississippi – Paul Costyn & Peppe Sanzi Band – D’Alessandro Band – Whisky a Go~Go Blues Band – Lara band – Zi Rock and his little toys – The Mega Blues Explosion – Claudio Tristano Trio – Mustang – Louisiana Gamblers – Bj & Bluesy Guys – Capatosta – Walking Trees – Mino Lionetti & The Shuffle’s Brothers – Angel’s Eyes Spiritual Project – Luigi Mitola Duo – South Blues Band – Speaker blues band – ErnyDoc Acoustic Blues – Sunny Electro Whisper – SavoiaBrothers – Shake For Blues – Ella&Friends – Sara Facciolo – Iknusa blues band – Jhonny Blue Band – Adriano Degli Esposti Band – Excaliblues – Blues Indelebile Band – KatyLadyBlues – Sara Corbò D~Mansion – Marco Bartoccioni Band – Fabi’s Blues Band – The Blues Queen – Blue Stuff

TUTTE LE ATTIVITA’ SONO PUBBLICHE E GRATUITE

