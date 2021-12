Quando c’è la volontà di fare vengono fuori idee accattivanti, come quella di ”conciare” per le feste l’albero di Natale. A farlo i commercianti del mercato ortofrutticolo di via Marconi e del Centro Le Botteghe, al rione Piccianello. Ricetta alla materana semplice con mercatini e intrattenimento, con degustazione gratuita di pettole, come riporta la locandina. Il menù è invitante e prevede la presenza di artisti, fotoricordo, laboratori creativi, crepes, pop corn, zucchero filato e pan di zenzero per la gioia dei piccoli, ma anche per gli adulti che potranno degustare vin brulè, caldarroste oltre alle pettole.Eventi in collaborazione con ”U’ Mangiaridd” , ”la Bottega del Vicinato” e Artadia prodotti tipici della nostra terra. Quanto al presepe, simbolo di natività e della tradizione, i magi si sono incamminati…