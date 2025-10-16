“DUETTANGO for 3” Omaggio a Piazzolla del Lams

Il Lams – Prospettive Music Festival 2025 è lieto di avere ancora una volta come graditissimi ospiti “Duettango”, la formazione originale di Filippo Arlia e Cesare Chiacchiaretta, con la partecipazione (in questa occasione) del violinista Andrea Timpanaro.

Un viaggio musicale che omaggia la grande musica di Astor Piazzolla, Luis Bacalov e Gerardo Matos Rodriguèz nell’incantevole Palazzo Viceconte, partner consolidato del festival.

Un concerto che accompagnerà il pubblico della Città dei Sassi nella magia del tango argentino attraverso la sapiente maestria di musicisti di consolidata e lunga carriera.

info e Prenotazioni: Whatsapp 0835336213 | info@lamsmatera.it

Ingresso: €5

Duettango

Duettango nasce da un’idea di Filippo Arlia, pianista e frontman del gruppo musicale dal 2008. Con più di 250 concerti all’attivo, Duettango ha debuttato nella prestigiosa Carnegie Hall di New York nel 2015 con una sentita standing ovation da parte del pubblico americano.

Nel 2016 è stato protagonista della prima mondiale di “Maria di Buenos Aires” di Astor Piazzolla in Italia.

Nel 2017, con la partecipazione straordinaria del violinista Fernando Suarez Paz del famoso “Quinteto Nuevo Tango” di Piazzolla, la coppia pubblica il suo primo album discografico “Duettango” per Fonè Records.

Uscito in 16 paesi del mondo, il disco ha riscosso un immediato e notevole successo sulle principali testate giornalistiche ed è stato presentato in diretta su Rai Radio 3 per i Concerti del Quirinale a Roma.

Duettango é stato premiato dalla Fondazione “Astor Piazzolla” di Buenos Aires con il “Piazzolla Award 2018” per il migliore disco dell’anno. Il 2020 è la volta dell’Album “Non solo Tango”, un live recording realizzato in analogico a Pontedera da Fonè Records con lo sponsor di Museo Piaggio; la traccia n. 11, Libertango, si posiziona nel 2021 tra i primi 10 ascolti di iTunes in Argentina. Duettango non è solo un duo, ma vanta importanti collaborazioni con musicisti di fama nazionale ed internazionale, sempre sulle orme di Astor Piazzolla.

Duettango e Silvia Mezzanotte, importante cantante e solista italiana. Con la voce nota dei

Matia Bazar sono tante le contaminazioni di musica classica e jazz nel tango tradizionale di Buenos Aires. L’artista bolognese interpreta i versi originali del poeta del tango “Horacio Ferrer”, noto paroliere proprio di Astor Piazzolla.

In Quintetto ha pubblicato nel 2022 l’Album “Revirado”, disponibile nei negozi di dischi specializzati in Superaudio CD e in LP Super Audiophile Vinyl Made in Japan.

Duettango è tornato a New York nel 2025 in occasione della V Edizione americana di Peperoncino Jazz Festival con un concerto tenuto a Di Menna Center nella Mary Cary Flager Hall; nel Settembre 2025 ha presentato in anteprima il nuovo disco “Piazzolla Suites” in Giappone in occasione di Expo Osaka 2025.