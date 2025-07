Due serate con Maria Moramarco in concerto e libro ‘’ Cilla Cilla’ ai Suoni della Murgia

E chi non la conosce…verrebbe da dire, con quel legame indissolubile e identitario con la Murgia e i suoi suoni che la portano a scrivere, cantare insieme a Luigi Bolognese, Adolfo La Volpe, Nico Berardi e Francesco Marcello Sette che avranno modo di esibirsi domani 19 luglio, alle 21.00, al rione Trenta Capilli nel cortile della chiesa del Redentore, subito dopo la presentazione del libro ‘’ Cilla CIlla’’ ? Una canto, parole, suoni che riportano all’infanzia quando la famiglia (tradizionale) era una scuola di vita, che insegnava ad ascoltare, a fare sacrifici e a giocare. ‘’Cilla Cilla’’ come una cantilena tra un saltello e l’altro fino a Terlizzi davanti all’antica chiesa di Santa Maria del Cesano. Famiglia e parrocchia e non a caso Suoni della Murgia, che ha fatto conoscere un itinerario di masserie davvero interessante apre ad altri luoghi dell’anima e con un programma da seguire passo passo. Annotate le date e scegliete pure la serata a tema da seguire da soli o con gli amici.



LA BIOGRAFIA DI MARIA MORAMArco

Maria Moramarco Biografia Già docente di lingue presso liceo, proviene da una famiglia di “cantori”, nel 1976 con il gruppo Petilia (antico nome di Altamura) è coinvolta in attività di ricerca e studio delle tradizioni popolari. Realizza ricerche di vario genere con l’obiettivo di considerare aspetti particolari della civiltà contadina. La messa in scena di “U’ trainirre”, atto unico di Francesco Fiore rappresenta il suo esordio come interprete dei canti di tradizione in dialetto altamurano Sempre nel 1978 vi è l’incontro con Luigi Bolognese e Silvio Teot, dopo prime collaborazioni con il Canzoniere, arriva alla formazione di un gruppo-laboratorio che nel 1990 si denomina Uaragniaun in seguito al primo lavoro discografico Canzoni dell’Alta Murgia, Uaragniaun Alla RAI sede regionale, la direttrice favorisce l’incontro con Otello Profazio con cui Maria realizzerà in una serie di concerti e di trasmissioni RAI anche su rete nazionale In particolare “La penultima sagra dei cantastorie” proposta in diverse località le permette di conoscere e lavorare con cantastorie storici di quegli anni. Importante l’incontro con Matteo Salvatore e Pietro Basentini. In oltre quaranta anni di attività ha partecipato a numerosi programmi radio e televisivi della RAI nazionale e regionale e a centinaia di festival e di rassegne in Italia e all’ estero accompagnata dal gruppo Uaragniaun e anche da solista. Attualmente collabora con diversi musicisti italiani e stranieri per promuovere e valorizzare il canto di tradizione DISCOGRAFIA CON UARAGNIAUN: “Canzoni dell’Alta Murgia”, Uaragniaun vinile e mc, Coop. Territorio & Cultura, P.1/31257, 1990, “Uailì”, Uaragniaun CD, Edizioni Musicali Officina & Piazza, TE13496, 1996, “Octofolium”, Uaragniaun CD, Colonna sonora del film “Io non ho la testa” di Michele La Nubile e Ermanno Olmi,Edizioni Musicali Officina, UD01, 1998. “Skuarrajazz”, Uaragniaun CD, Felmay, fy 8008 2, 2000, Premiato dalla critica discografica tedesca “Fiorita”, Uaragniaun CD, Edizioni Musicali Officina & Piazza, CDP03, 2003 “U Diavule e l’Acqua Sante”, Uaragniaun CD, Felmay, 2007 “Live a Lamalunga”, Uaragniaun doppio CD, Edizioni Musicali Officina & Piazza, 2009 “Malacarn”, Uaragniaun CD, Suoni della Murgia – Autoproduzione, 2012 “Cantàn – live a Tivoli”, Uaragniaun CD, Suoni della Murgia – Autoproduzione, 2013 “Primitivo”, Uaragniaun CD, Suoni della Murgia – Autoproduzione, 2015 “Perché sono marxista”, Uaragniaun libro Cd, Suoni della Murgia – Autoproduzione, 2017 DISCOGRAFIA PROGETTI MARIA MORAMARCO “ Cillacilla ”, Maria Moramarco CD, Megasound e Suoni della Murgia, 2018 “Stella ariènte”,Maria Moramarco CD,Visage Music, 2021 BIBLIOGRAFIA “Paràule testi e musiche dal repertorio degli uaragniaun -” di Maria Moramarco PIAZZAEDIZIONI, 2008 “Cillacilla”racconti incantati di Maria Moramarco Leggeredizioni 2024 DVD : “Uaragniaun – Live a Lamalunga”, PIAZZAEDIZIONI, 2007 DVD : “Una terra strana” documentario sull’ Altamurgia , Parco Nazionale dell’ Alta Murgia ,2013 DVD: “Sipario, live Teatro Mercadante”, Suoni della Murgia, Autoproduzione, 2016 VIDEO Special su Maria Moramarco e il gruppo Uaragniaun realizzato da Bruno Testori per la trasmissione “Geo & Geo, mandato in onda su RAI3 il 14.08.2000. “Storie di tarantelle della Puglia” docufilm realizzato dalla regista Sina Moser, 2018 COMPILATIONS: “Atlante di musica tradizionale, Italia 2”, Robi Droli 1997; “The rough guide to the music of Italy”, World Music Network 2000; “Geo World”, BMG France 2000; “Ninnanni”, World Music Magazine EDT, 2000. “1799-1999 Giacobini & Sanfedisti”, Piazza Edizioni 2001; “Folk geneticamente modificato”, Luca Ferrari + cd allegato, Stampa Alternativa, 2003 “Soffi d’ancia”, Radicimusic records, 2005 “Tribù Italiche Puglia”, World Music Magazine EDT, 2007. “ In terra zapatista”, Radio Onda d’Urto, 2008 “ Bar Italia – Classic & New Italian Flavours”, Xangò World Music Records, 2008 “ Atlante di musica tradizionale, Italia 4”, Felmay, 2011 “ Puglia Sounds World 2013 “, Puglia Sound Record, 2013



COMUNICATO STAMPA

Per la XXIV edizione di “Suoni della Murgia” domani (sabato 19 luglio) ad Altamura, nel cortile del Redentore, presentazione di “Cilla Cilla”, il libro della cantante Maria Moramarco. Appuntamento alle 19.30. A seguire il concerto con le canzoni del disco omonimo dedicato alle filastrocche dell’infanzia nella civiltà contadina e pastorale. Ad accompagnare la magnifica voce di Moramarco, il gruppo di musicisti formato da Luigi Bolognese, Adolfo La Volpe, Nico Berardi e Francesco Marcello Sette.

Il concerto verrà proposto lunedì anche a Terlizzi davanti all’antica chiesa di Santa Maria del Cesano. A seguire ‘Giro in Giro’ con Roberto Tombesi e Andrea da Cortà.



Un disco che è diventato un libro: si chiama “Cilla Cilla”, edito da Leggeredizioni, da un’idea di Michele Micunco, e a firmarlo è stata Maria Moramarco, la cantante, autrice e ricercatrice del repertorio dei canti tradizionali dell’Alta Murgia, che lo presenterà domani sera (sabato 19 luglio), alle 19.30 nel cortile della chiesa del Redentore (quartiere Trentacapilli) ad Altamura. A seguire, intorno alle 21, il concerto con le canzoni del cd omonimo pubblicato nel 2018. La voce magnifica di Maria Moramarco verrà accompagnata da Luigi Bolognese alla chitarra, Nico Berardi al charango, zampogna e flauti, Francesco Marcello Sette alle percussioni etniche e Adolfo La Volpe all’oud e chitarra portoghese. Canzoncine, rime e filastrocche, che accompagnavano i giochi dei bambini nella civiltà contadina e pastorale, costituiscono un patrimonio di memoria collettiva da salvaguardare, senza nessuna nostalgia, perché il contesto è cambiato, ma con la consapevolezza che quei “racconti incantati”, quelle storie, quei motti, quei giochi di parole vanno studiati e approfonditi per capire da quale mondo veniamo. Un materiale di tradizione orale in dialetto raccolto ad Altamura da Moramarco a partire dalla metà degli anni settanta, che crea un piccolo affresco di memoria relativo al mondo dell’infanzia di quel tempo e restituisce soprattutto la socialità e la fisicità del momento del gioco. Si tratta di un affresco variegato, delicato, fatto di immagini divertenti, paradossali, leggere, ma anche attraversato da temi cupi e tinte fosche, quando esprime una fanciullezza di breve durata, presto negata e affogata nella miseria e nella povertà di tanti. Cilla Cilla è il capoverso di una cantilena che ritmava saltelli eseguiti in coppia a braccia incrociate.

Ingresso libero.

Il 21 luglio (lunedì) il concerto “Cilla Cilla” di Maria Moramarco sarà proposto anche a Terlizzi, davanti all’antica chiesa medievale di Santa Maria del Cesano. Insieme all’autrice del disco, ci saranno Luigi Bolognese, Alessandro Pipino, Francesco Marcello Sette e Adolfo La Volpe. A seguire, si esibiranno, in un altro spettacolo, anche Roberto Tombesi e Andrea da Cortà (“Giro in Giro”). Quest’ultimo progetto, che oramai ha all’attivo oltre una sessantina di repliche, si avvale di una sorprendente scenografia dal sapore dada-surrealista che prende in prestito con ironia e leggerezza alcuni elementi di opere di Marcel Duchamp e René Magritte, che consentono allo spettacolo di non ripetersi mai uguale a sé stesso, obbligando gli artisti a mettersi continuamente in gioco, spesso con improvvisazioni che in alcuni casi raggiungono esiti di esilarante virtuosismo. Il pubblico è chiamato a partecipare in vari modi, in particolare girando una sorta di ruota di bicicletta/ruota della fortuna, che giocando con il caso consentirà di scegliere i brani da eseguire tra una rosa di 32 musiche provenienti da oltre 40 anni di appassionate ricerche nella musica di tradizione veneta.



Ingresso libero, in collaborazione con il Comune di Terlizzi.

Grande attesa poi per l’appuntamento del 24 luglio a Masseria Malerba ad Altamura per lo spettacolo di Bungaro, cantautore dallo stile raffinato ed elegante che sarà accompagnato al vibrafono, xilofono e percussioni da Marco Pacassoni.

Un programma ricco e dal ritmo sempre più incalzante, quello della XXIV edizione di Suoni della Murgia, rassegna itinerante di musica world e popolare, forte, come riscontrato nelle tappe già svoltesi, della grande partecipazione di pubblico, dell’apprezzamento degli spettatori sulla qualità e sulla varietà di luoghi e generi e del carattere internazionale degli ospiti. L’apprezzamento del pubblico per la rassegna è sancito anche dalle richieste che spettatori e appassionati rivolgono al direttore artistico Luigi Bolognese, sui social e di persona, di portare nelle proprie città la rassegna che si tiene quest’anno ad Altamura, Minervino Murge, Santeramo in Colle e Terlizzi.

In allegato comunicato e foto, schede su artisti, il programma completo di Suoni della Murgia.

IL PROGRAMMA DI SUONI DELLA MURGIA

La rassegna si snoda lungo i mesi di giugno, luglio e agosto tra Altamura, Terlizzi, Santeramo in Colle (provincia di Bari) e Minervino Murge (provincia Bat). Una ventina in tutto gli appuntamenti (alcuni con doppio concerto) fino al 21 agosto quando è prevista la serata conclusiva nella Dimora “Cagnazzi” di Altamura con il concerto “Pietrafonie”, un progetto musicale protrattosi per tre anni che nasce dall’incontro tra il duo Francesco Savoretti (percussioni)-Fabio Mina (flauto) con la cantante, autrice e ricercatrice del repertorio tradizionale dell’Alta Murgia, Maria Moramarco e la visione artistica dello scultore Vito Maiullari (a cui ha dato il suo contributo come ospite speciale Markus Stockhausen, celebre tromba solista e improvvisatore). In quella occasione verrà presentato il disco omonimo, pubblicato nei mesi scorsi, che verrà eseguito dal vivo. E’ proprio la pietra, come elemento fisico e naturale del territorio dell’Alta Murgia, caratteristico delle locations prescelte, e come fulcro del progetto musicale, “Pietrafonie”, uno dei temi portanti della kermesse di quest’anno. A parte le tappe già ‘coperte’, tra gli artisti nel cartellone della rassegna spicca la musica d’autore dallo stile raffinato ed elegante di Bungaro (il 24 luglio ad Altamura), accompagnato da Marco Pacassoni. E poi ancora Eduardo Paniagua (12-13 agosto), Fiorenza Calogero e Marcello Vitale (13 agosto), Maria Moramarco (19-21 luglio e 12 agosto con Cilla Cilla), Maria Giaquinto e Neapolis trio (25 luglio), Maddalena Scagnelli e Enerbia (25-26 luglio), Sarita Schena (26 luglio), Andrea Da Cortà e Roberto Tombesi in ‘Giro in Giro’ (21 luglio), Duo Bottasso (8 agosto). Da segnalare all’interno della rassegna la seconda edizione di “Pizzicar de corda”, festival musicale dedicato alla figura storica del chitarrista compositore (2-3 agosto a Dimora Cagnazzi), con la direzione di Vito Nicola Paradiso. In programma il 2 agosto il concerto del duo formato da Giulio Tampalini e Daniele Fabio, il 3 agosto si esibirà il duo formato da Fausto Beccalossi e Joe Pisto. Spazio anche al cinema con un programma (“Sud e magia”) di quattro cortometraggi del regista Luigi Di Gianni, uno dei più apprezzati del genere documentario, girati in Puglia, Basilicata e Abruzzo tra il 1958 e il 1967. La proiezione, curata dal Cineclub Formiche Verdi e resa possibile dalla collaborazione con la Cineteca di Bologna, sarà introdotta dal critico cinematografico e saggista Valerio Monacò (21 agosto a Dimora Cagnazzi).

Quest’anno vengono presentati diversi libri, che fanno da anteprima alla musica. Tra gli autori Arcangelo Popolizio con il romanzo “Fuochi d’artificio” (2 agosto). Inoltre verrà presentato il 3 agosto il graphic novel “Chitaridd, il bandito di Matera”, di Silvio Teot, in uscita in questi giorni. A Suoni della Murgia trovano spazio da qualche anno anche i nuovi linguaggi musicali più vicini alle sensibilità delle nuove generazioni: nel programma 2025 Funkin Machine e Mundial (31 luglio), Moun Sleep e Trevize (1 agosto), Petra Petra (24 luglio, dopo il concerto di Bungaro). In quella serata verrà ricordato anche il celebre cantastorie Otello Profazio (alla presenza del figlio Ermanno), nel secondo anniversario della morte.



Come accaduto negli ultimi anni, Suoni della Murgia viene ospitata all’aperto in masserie e dimore storiche, cortili, atri di palazzi storici, giardini, borghi rurali, oasi naturalistiche, agriturismi del territorio dell’Alta Murgia: ad Altamura le locations scelte quest’anno sono Asfodelo, Dimora Cagnazzi, Masseria Malerba, Tenuta Sabini Boscosauro, Bosco Botanico Lorenzo Giorgio (nella zona di Murgia Sgolgore), masseria Murà, Jazzo Corte Cicero; a Terlizzi Santa Maria del Cesano; a Minervino Murge piazza De Deo; a Santeramo il Palazzo Marchesale. La rassegna continua nella scelta, perseguita con successo nelle ultime edizioni, di valorizzare ambienti naturali e bellezze architettoniche sorprendenti e spesso poco conosciuti, anche ai cittadini locali, in grado di consentire agli spettatori di ritemprarsi al termine di giornate di calura estiva e caos cittadino.

Suoni della Murgia è patrocinato da Regione Puglia, Parco nazionale dell’Alta Murgia, Comuni di Altamura, Minervino Murge, Terlizzi e Santeramo in Colle.

RASSEGNA SUONI DELLA MURGIA

direzione artistica: Luigi Bolognese +39 393 307 0001 – uarasoft@gmail.com ;

Comitato artistico: Carlo Cardinale; Maria Moramarco

organizzazione, logistica, pubblicità, promozione: Luciano Bolognese +39 320 722 0383 – suonidellamurgia@gmail.com

UFFICIO STAMPA Pasquale Dibenedetto mobile: +39 3334225560

Alcuni link utili per Suoni della Murgia

Sito web https://www.suonidellamurgia.net/

Facebook https://www.facebook.com/suonidellamurgia

Instagram https://www.instagram.com/suoni_della_murgia/