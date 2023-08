Due appuntamenti a Matera per la XII edizione del Fadiesis Accordion

Due appuntamenti a Matera per il Festival Internazionale fisarmonicistico: il 31 agosto il chitarrista Mauro De Federicis e il fisarmonicista Renzo Ruggieri si esibiranno in un concerto che farà rivivere la maestria del “chitarrista-radiologo” potentino precursore della tecnica del tapping. Il 1° settembre la fisarmonica sarà il fil rouge per l’incontro fra la cultura musicale nipponica e temi, melodie, colori della Basilicata. “Da tredici anni -si legge in una nota- il Fadiesis Accordion Festival (Faf) accompagna il pubblico italiano all’esplorazione delle molteplici dimensioni musicali della fisarmonica, strumento carismatico capace di attrarre formazioni prestigiose e interpreti assoluti. Un viaggio alla scoperta dello strumento a mantice che, ancora una volta per la dodicesima e consecutiva edizione, prenderà avvio da Matera, per poi proseguire in Friuli Venezia Giulia e ancora più a est fino nel Paese del Sol Levante. Un viaggio che inizierà il 31 agosto e il 1° settembre dalla città dei Sassi, con due concerti di grande originalità che condurranno il pubblico in zone musicali poco esplorate, o perché agli antipodi della nostra cultura o semplicemente perché sprofondate per lunghi periodi nell’oblio. È questo il caso della vicenda artistica del “chitarrista-radiologo” potentino Vittorio Camardese: straordinario talento quasi dimenticato e oggi ritornato alla luce grazie al docufilm Il mondo è troppo per me – La storia di Vittorio Camardese di Vania Cauzillo. Il primo appuntamento materano del Faf, in calendario giovedì 31 agosto 2023 alle 20:30 al Cinema Il Piccolo, sulla scia di questa riscoperta e attraverso la maestria tecnica di due grandi artisti quali il chitarrista Mauro De Federicis e il fisarmonicista Renzo Ruggieri, cercherà di “ricostruire” sulla scena il tocco unico di questo genio musicale, precursore della tecnica del tapping. Venerdì 1 settembre alle 20.30 a Palazzo Viceconte, in collaborazione con EU-Japan Fest e Matè-Solisti Lucani, il Faf presenterà un nuovo appuntamento della sezione del festival intitolata Orienti e dedicata all’esplorazione nel mondo “esotico” della fisarmonica giapponese. La dimensione culturale-musicale “lontana” dell’estremo Oriente nipponico si confronterà, infatti, con quella “vicina” del Levante mediterraneo e, in particolare, con temi, melodie, colori della Basilicata.”

“Il Festival Internazionale fisarmonicistico, promosso dall’Associazione musicale Fadiesis di Pordenone, lega la Basilicata e il Friuli Venezia Giulia nel segno del mantice e all’insegna della ricerca artistica-musicale e del dialogo culturale, che colgono lo spirito del Festival: essere fucina d’idee, di rielaborazioni e creatività, di fertili incontri – afferma il Direttore artistico del Fadiesis Accordion Festival il fisarmonicista Gianni Fassetta – nato nel 2010 a Pordenone , sin dalla seconda edizione nel 2011, il festival si è svolto fra la nostra città d’origine e Matera. Organizzare un festival che si svolge in due città italiane, solo geograficamente lontane, non significa solo realizzare dei concerti ma è creare un dialogo basato sul comune linguaggio della musica. E’ intessere relazioni fra artisti, è collaborazione con gli enti locali per offrire nuovi spazi d’espressione e di lavori per gli artisti, è esplorazione della cultura dei territori. In questi anni abbiamo più volte ospitato in Friuli e non solo l’Orchestra giovanile del Conservatorio Duni ed è di quest’anno la collaborazione con MaterElettrica per il progetto “ENERGIA D’AGOSTO – Musica e creatività in Centrale”, fra gli artisti che hanno dato vita al concerto multimediale dell’8 agosto figuravano il Maestro Fabrizio Festa e l’attore Giuseppe Ranoia. Un festival, il nostro Festival da tredici anni esplora le sonorità della fisarmonica e le relazioni fra artisti e territori, è per questo che abbiamo scelto come tema di questa edizione 2023: Esplorando. Ed è un invito all’esplorazione di nuove produzioni e di incredibili artisti poco noti al grande pubblico quello che rivolgiamo al pubblico invitandolo a raggiungerci il 31 agosto e il 1° settembre a Matera per la XII edizione del Fadiesis Accordion Festival”.

Il Fadiesis Accordion Festival 2023 è realizzato con il patrocinio di: Regione Friuli Venezia Giulia; Regione Basilicata; Fondazione Matera – Basilicata 2019; European Capital of Culture “GO! 2025 Nova Gorica – Gorizia”, Provincia e Comune di Matera; Comune di Pordenone.

Hanno collaborato all’edizione 2023 del Faf: Conservatorio di Musica “Egidio Romualdo Duni” di Matera; Eu Japan Fest; Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei di Gorizia; Associazione Matè; Onyx Jazz Club; “Il mondo è troppo per me|La storia di Vittorio Camardese”; Palazzo Viceconte; Lucania Musicale; Alma Camere; Raffaele Laterza – Rappresentanze termoidrauliche per Basilicata e Puglia; S.i.t.i. Srl.

Calendario concerti Fadiesis Accordion Festival 2023

Il mondo è troppo per me

La storia di Vittorio Camardese

Con estratti dal docufilm prodotto da Jump Cut e prolusione della regista Vania Cauzillo

Giovedì 31 agosto 2023, ore 20.30

Cinema Il Piccolo | via XX Settembre, 14 Matera

Renzo Ruggieri, fisarmonica

Mauro De Federicis, chitarra

INGRESSO € 7,00

Info e prenotazioni:

+39 0835 330541

(12-13 | 19-21)

Orienti

Tra Estremo oriente e Mediterraneo

Musiche con temi giapponesi e lucani

Venerdì 1 settembre, ore 20.30

Palazzo Viceconte | via S. Potito, 7 – Matera

Ryuya Kinoshita, fisarmonica

Mariko Kinoshita, fisarmonica

Miko Yoshioka, fisarmonica

Ota Keisuke, violino

Marianna Fezzuoglio, violoncello

Marcantonio Cornacchia, contrabbasso

In collaborazione con EU-Japan Fest e Matè-Solisti Lucani

INGRESSO € 5,00

Info e prenotazioni:

+39 329 1552001 | +39 328 5410166 | mate.solistilucani@gmail.com