Doppio evento della Provincia di Matera, con Michele Mirabella, in omaggio ai suoi ex presidenti.

La Mediateca provinciale di Matera ospiterà, venerdì 15 marzo a partire dalle 18.30, un doppio evento organizzato dalla Provincia di Matera, in collaborazione con l’associazione “Il Palcoscenico” che vedrà protagonista il prof. Michele Mirabella.

Alle 18.30 verranno celebrati gli ex presidenti dell’Ente di via Ridola con una moneta commemorativa che sarà consegnata dall’attuale presidente della Provincia di Matera: il momento celebrativo sarà condotto da Michele Mirabella.

A seguire, anche per sensibilizzare la comunità sulla questione della paventata chiusura della biblioteca provinciale, Mirabella si esibirà in un concerto-teatro dal titolo “E’ intelligente ma non si applica!”, con il duo Saverio Mercadante composto da Rocco Debernardis al clarinetto e Leo Binetti al pianoforte.

Un doppio evento all’insegna della cultura e dello spirito istituzionale, dunque, per il quale l’ingresso sarà libero.

Appuntamento alle 18.30 di venerdì 15 marzo nel Palazzo dell’Annunziata, in piazza Vittorio Veneto, a Matera, sede della Mediateca Provinciale.

