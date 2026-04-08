Dopo Pasqua a Matera con ”Mater sacra- La Via della Croce” dal 10 al 12 aprile

Un evento giunto alla sesta edizione che ritorna, di richiamo, dalle interessanti potenzialità, organizzato da Prisco Provider tra il centro storico e i rioni Sassi,https://www.pasquamatera.it/, che sarà inaugurato venerdì 10 aprile alle 16.00 in piazza San Giovanni, con l’auspicio che nel 2027 possa trovare la giusta collocazione durante la Settimana Santa… Apprezziamo, comunque, la buona volontà degli organizzatori- gli stessi del Presepe Vivente nei Sassi- di provarci e di tenere accesa la fiamma del fare qualcosa per Matera, in attesa di analizzare con dati alla mano come è andata nel Ponte di Pasqua. Dibattito aperto https://giornalemio.it/cronaca/turismo-a-matera-contano-i-dati-professionalita-e-cultura-dimpresa/ e opportunità per un fine settimana, il prossimo, che può contare su una iniziativa strutturata.Ed è quello che serve a Matera, con organizzazione, competenze, lungimiranza e programmazione fatta per tempo. Pochi concetti, gli stessi che ripetiamo da tempo. Ma sui quali pochi si rimboccano le maniche.



DAL SITO WEB https://www.pasquamatera.it/,

La Via della Croce

Rappresentazione Sacra Teatrale

Torna a grande richiesta in chiave sacra teatrale “Mater Sacra – La Via della Croce”, il nuovo appuntamento di Pasqua.

Giunta alla sua VI Edizione, “Mater Sacra – La Via della Croce” nata come un’installazione di luci e suoni, quest’anno si arricchisce di una narrazione di carattere sacro-teatrale. In uno scenario unico come i Sassi di Matera, città consacrata in tutto il mondo quale la Gerusalemme d’ Italia, attraverso un percorso itinerante all’interno di grotte, ipogei e chiese rupestri, lo spettatore potrà rivivere una storia antichissima, ripercorrendo le ultime ore di vita di Gesù, grazie a racconti e narrazioni messe in scena da attori e comparse.

L’idea è quella di creare un percorso emozionale per raccontare i momenti più toccanti della Passione di Cristo attraverso sei installazioni differenti, declinando vari linguaggi spettacolari, dal teatro alla drammaturgia, alla magia delle proiezioni di luci e suoni.

Il format di “Mater Sacra – La Via della Croce” è la formula sacra teatrale che accompagnerà per mano i visitatori di scena in scena in un mix crescente di emozione e suggestione.

L’installazione itinerante si snoderà a partire dal Centro storico di Matera – Piazza San Giovanni Battista, fino al Convento Sant’Agostino sito in Via D’Addozio attraverso il Sasso Barisano. Le location individuate saranno le quinte naturali di sei rappresentazioni.

Protagonisti saranno gli attori della Compagnia Teatrale Lo Stormo di Roma, centro di formazione e performance per giovani interpreti provenienti da tutta Italia, insieme alla Compagnia Teatro in Attico di Gravina in Puglia e al Gruppo Storico Normanno Saraceno di Altamura.

L’impianto scenografico di luci e suoni sarà curato dalla società materana Be Sound di Carlo Iuorno, partner prezioso dell’intero progetto.



Info Biglietti e Prenotazioni

CALENDARIO DELLE RAPPRESENTAZIONI: 10-11-12 Aprile 2026

DURATA DEL PERCORSO: circa 1h 30m

COSTO DEL BIGLIETTO

Intero: € 12,00 (dai 10 anni in su) *

Ridotto: € 7,00 (da 4 a 10 anni) *

Gratuito: 0-3 anni, Disabilità certificata 100%

* Oltre i costi di prevendita

Per gruppi di minimo 20 partecipanti scrivere una email a promozione@viaggikarma.it

Per i residenti a Matera scrivere una email a promozione@viaggikarma.it per ricevere informazione sui costi e sulla modalità di prenotazione

Luogo non accessibile

Il percorso di visita non è fruibile a causa di barriere architettoniche che impediscono l’accesso al luogo

Segreteria organizzativa

Prisco Provider Eventi & Comunicazioni Srl

Cel: +39 388 193 5238 – +39 328 890 8464 – +39 329 629 3345

