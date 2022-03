ARCOLA – Inaugurata la mostra “Donne tra antichi mestieri e nuovi rischi” ad Arcola. Scatti di donne a lavoro, di donne a lavoro nelle vie del paese, a lavoro alla fontana e, infine, a lavoro sui cantieri tolti dal bianco e nero degli anni remoti per dirci del presente del lavoro femminile. In tutto il mondo l’8 marzo ricorre la “Giornata Internazionale della Donna” – nata per ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche del mondo femminile -, ma che deve soprattutto parlare di discriminazioni e abusi ancora così diffusi in tanti ambienti di lavoro, anche.

Dunque con la lieta sorpresa di una visita del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, l’amministrazione comunale di Arcola ha proposto, sabato 5 marzo dalle ore 16 circa, nella sala Pentagona del centro storico, questo evento dedicato alle donne; appuntamento nato in virtù della collaborazione della direzione territoriale dell’Inail della Spezia, alla disponibilità concessa per accogliere la mostra fotografica nazionale itinerante “Donne tra antichi mestieri e nuovi rischi”.

Il lavoro, tra le altre cose, è alla sua prima uscita ufficiale dalle stanze della sede spezzina dell’ente. E dopo avere toccato il territorio arcolano, sarà portata alla Spezia. Una raccolta di fotografie tutta al femminile, si potrebbe dire rozzamente, con immagini a colori e in bianco e nero che “sottolineano e danno risalto alla memoria, all’orgoglio e alla consapevolezza del valore e dell’importanza delle donne nel mondo del lavoro”.

Il momento di confronto è stato presieduto dalla sindaca di Arcola, Monica Paganini, è si è svbolto alla presenza del Direttore reggente di Inail – sede territoriale della Spezia -, Giovanni Lorenzini, di Luisa Sbrana, rappresentante regionale di Inail Liguria, Alessandra Del Monte, presidente regionale Federcasalinghe, Daniela Delucchi, presidentessa dell’Associazione Vittoria, Eliana Bacchini, consigliera provinciale di Pari opportunità e Francesca Cozzano, amministratore unico ditta Cozzani Arcola. L’evento è stato aperto dal collegamento con Lara Ghiglione, della segreteria nazionale Cgil, in piazza a Roma contro la guerra in Ucraina. L’appuntamento era cominciato ascoltato la traduzione italiana musicata e cantata dell’inno ucraino.

La mostra resterà aperta e visitabile fino al 26 marzo, previa prenotazione al numero verde 800948085 o mediante mail a prenotazione.eventi@comune.arcola.sp.it (da lunedì 6 marzo a venerdì 25 marzo ore 12).