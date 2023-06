Donne protagoniste del 2 luglio? C’è anche Tina

Lavorano in silenzio, badando al sodo perchè quel giorno, il 2 Luglio, la Protettrice di Matera, Maria Santissima della Bruna, faccia davvero una bella figura per la Festa che gli tributeranno materani. E Tina Cifarelli , sarta con tanta esperienza e devozione, ha cucito il nuovo abito che la Madonna indosserà per la 634^ edizione. Tessuti di pregio e decori che esalteranno la ”regalità” della Santa Patrona. Tanta attesa per la novità. Ma è giusto citare la signora Tina Cifarelli che ha lavorato per quel vestito. Ne sapremo di più quel giorno, con gli applausi che coinvolgeranno altre donne che dalla fattura del carro alla partecipazione alla processione detta dei pastori ad altri momenti della Festa, vedranno protagoniste le donne.