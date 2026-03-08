Donne di ieri e di oggi per ”Mythica” nell’8 marzo della Pro Loco Matera

E quelle sagome nello Studio Arti Visive con fattezze, costumi, e storie dell’altra metà del cielo, come ripete una espressione legata alla tradizione cinese del leader Mao Tze Tung, per definire l’universo femminile e il ruolo paritetico e fondamentale delle donne nella società, hanno destato curiosità e attenzione tra quanti hanno visitato e partecipato a ” Mythica” promossa dalla Pro Loco di Matera https://giornalemio.it/eventi/per-l8-marzo-pro-loco-matera-con-mythica-con-le-voci-di-donne-indomite/. Un incontro ‘emozionale”, narrativo, per conoscere le storie di Ipazia D’Alessandria, Arcangela Cotugno, Isabella Morra, Artemisia Gentileschi e Olympe de Gouges. Naturalmente, come ci ricorda il presidente della Pro Loco Giuseppe Cotugno, c’è possibilità di visitare e partecipare all’evento anche lunedì 9 marzo.

