Donna Concetta orgoglio per gli italiani d’Australia

Integrazione, promozione e tanta professionalità nel lavorare tutti i giorni e in condizioni diverse per la comunità italiana di Australia, che continua a far crescere l’economia e la democrazia di quel Paese. E lo ha fatto in questi anni con la tempra e l’umiltà della gente di Basilicata. E, di preciso di San Giorgio Lucano(Matera), quel paese della Val Sarmento descritto in altre stagioni dal sindaco e scrittore Vincenzo Carlomagno. Parliamo di Concetta Cirigliano Perna indicata dal Governo australiano tra i partecipanti della lista d’onore “Honours List” per il compleanno del re Carlo III, sovrano del ‘ Nuovo Mondo” come tanti Paesi del Commenwealth. Quel mercato comune di ex colonie, poi indipendenti, dell’Impero Britannico. La corposa nota girata da Gianni Maragno, attento alle storie di lucani, che continuano a fari onore in Italia e all’estero, ci fa conoscere una ”sangiorgese” che è vanto dei concittadini di quel paesino. E con la benedizione del Santo Patrono San Rocco, che l’attende a ferragosto per i festeggiamenti, re Carlo permettendo…



Concetta Cirigliano Perna nell’ “Honours List” del compleanno del re Carlo III. Di seguito la nota inviata da Gianni Maragno.

Nella lista d’onore “Honours List” delle personalità distintesi per esempio, ingegno, coraggio e correttezza nel lontano continente australiano, l’ambita onorificenza AM (Member of Australia) è andata quest’anno alla professoressa Concetta Cirigliano Perna, originaria di San Giorgio Lucano, centro della provincia di Matera, considerati i servizi da lei resi alla comunità italiana in Australia.

L’Australia è una monarchia costituzionale federale. Il capo dello Stato è il Re Carlo III, Re – come è noto – anche del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. In Australia è rappresentato da un Governatore Generale.

Tutto si svolge in occasione del primo compleanno da Re di Carlo III, a partire dalla data di avvenuta incoronazione il 6 maggio 2023; e per convenzione celebrato, ogni anno, al secondo lunedì di giugno. Si procede rendendo noti i nomi dei destinatari delle onorificenze legate all’Ordine d’Australia, che, fondato nel 1975 dalla regina Elisabetta II, è volto a onorare quanti hanno fornito un contributo straordinario alla società. Il Governatore Generale, David John Hurley, ha annunciato onorificenze e premi per 737 cittadini, “tra i quali tre persone di origine italiana”. Sono compresi premi dell’Ordine dell’Australia (divisioni generali e militari), premi meritori e riconoscimenti per un servizio “cospicuo”.

Il Governatore Generale, congratulandosi con tutti i premiati, ha precisato che si tratta di persone che “hanno a cuore il bene della comunità australiana, per la quale lavorano instancabilmente e con senso di altruismo; operato, che consente alla comunità intera di progredire”.

Nel messaggio comunicato alla Cirigliano Perna vengono riconosciuti i suoi sforzi e lunghi anni di lavoro, stanti l’impatto che hanno determinato e la spinta che hanno conferito per la integrazione e affermazione della comunità italiana . “Imparare le vostre storie – ha detto il Governatore Generale – è stato stimolante e mi rende enormemente ottimista per il futuro della nostra Nazione”. Sono seguiti i ringraziamenti a nome di tutti gli australiani e congratulazioni per il meritato riconoscimento.

“È una bella soddisfazione, è un onore”, ha confessato Concetta Cirigliano Perna ai microfoni di SBS Italian, canale radio che ha il compito di informare, intrattenere ed educare gli australiani di origini italiane. E – ha aggiunto – “carica anche di responsabilità” per “alzare l’asticella del possibile e migliorare il nostro contributo per gli Italiani in Australia”.



Trasferitasi da diversi lustri nell’emisfero australe, Concetta Cirigliano Perna ha sempre mantenuto saldissimi legami con l’Italia. Vi ha spesso tenuto conferenze sui temi dell’emigrazione e dell’economia. Dal 1995-2015 insegnante al Department of European Studies, Macquarie University, Sydney, ha stretti contatti e collaborazioni di lavoro con alte personalità, quali il compianto padre Nevio Capra, fondatore dei Villaggi Scalabrini, l’ex senatrice Franca Arena, fondatrice della NIAWA (National Italian- Australian Women’s Association), Paolo Totaro, fondatore della Ethnic Affairs Commission in New South Wales, e la scrittrice Enoe Di Stefano. Sentimenti di gratitudine ha espresso per il governo australiano, che ne ha voluto riconoscere l’opera di volontariato, la quale, iniziata ai Villaggi Scalabrini, è proseguita a favore della migrazione italiana con particolare attenzione al mondo femminile.

Alla domanda: “Come giudica la sua esperienza di italiana in Australia?”, ha risposto: “Mi ritengo molto fortunata, perché ho incontrato delle meravigliose persone, che considero miei mentori e che mi hanno sensibilizzata ad alcune tematiche, e io le ho colte al volo proprio per dare un senso alla mia decisione di venire a vivere così lontano dalla famiglia, dagli affetti, dalle radici. Da qui sono scaturiti i miei interessi per la storia dell’emigrazione italiana nel mondo e i libri che ho pubblicato”. Di seguito ne citiamo alcuni: Non soltanto un Baule, Edizioni Farinelli, 2004; Fuori dalla Nebbia, due vite all’ombra di Giovannino Guareschi, Falco Editore, 2014; di cui è coautrice con Giancarla Guareschi; Viaggio di ritorno alle origini, 2019. A cui si aggiungono molteplici libri di didattica per l’insegnamento della lingua italiana, adottati da molte scuole e università australiane e statunitensi; articoli di divulgazione e conferenze che illustrano gli aspetti piú nobili del ricco patrimonio culturale italiano. L’onorificenza di AM è stata riconosciuta a Concetta Cirigliano Perna anche per il suo impegno rigoroso e costante come presidente dell’Associazione Nazionale Donne Italo-Australiane, presidente della Societá Dante Alighieri di Sydney ed ex vice-presidente dell’Associazione Lucania di Sydney.



San Giorgio Lucano, in occasione della festa patronale di San Rocco, il 16 agosto, ogni anno richiama i suoi tanti emigrati da ogni angolo di mondo. C’è da augurarsi che anche quest’anno ci sia Concetta Cirigliano con il marito Rocco Perna e figli, compreso, per la prima volta, il nipotino Alexander Rocco, nato 5 mesi fa.