Don Carlo passa da Ferrandina, per un’opera Prima

E toccato al maestro Nicola Samale, una istituzione nel panorama della grande musica internazionale, tirar fuori una composizione lirico musicale per i 120 anni dalla nascita dell’autore del ” Cristo si è fermato a Eboli”. La Camerata delle Arti, martedì 28 novembre, la rappresenta sul palco del teatro ” Mimì Bellocchio” di Ferrandina nell’ambito del cartellone ” A mimì” messo a punto dall’Amministrazione comunale e con la direzione artistica di Angela Melillo. Il Don Carlo Levi , che può contare su un cast di cantanti di alto profilo, è stato curato per la regia e i costumi da Grazia Coppolecchia, per le scene Damiano Pastoressa. Non mancate per informazioni, di seguito, numeri e siti per assistere allo spettacolo.