Capodanno Rai, la produzione di James Bond…fino all’arrivo del principe Alberto di Monaco. Eventi che non sono giunti a Matera per caso o perchè la dea bendata ha deciso di togliersela per la Città dei Sassi, che ha un suo appeal di unicità ma non basta. E allora la disponibilità, la sensibilità e l’amore che un attore e regista ( come è accaduto nel recente Bentornato Papà) ha per la sua città sono un biglietto da visita e una chiave per aprire tante porte. L’ultima visita di successo, quella con il principe Alberto di Monaco, è una operazione avviata oltre un anno fa e che ha visto Domenico – di casa nel grande Casato reale dei Grimaldi- svolgere una ruolo importante. Svolto alla sua maniera ”mettendosi a disposizione” con spirito di altruismo e di presentare la parte migliore della Città dei Sassi, che si vende da sè ma non bene. Vecchia storia. Senza cultura di impresa non si va da nessuna parte e si finisce con il rimediare la solita ”sventagliata” di post e foto sui social, destinate a passare come acqua che scivola sul marmo. E allora per il Principe, in tour in Puglia dove le tracce dei Grimaldi sono impresse un po’ ovunque, il cosa vedere e fare in una città unica, patrimonio dell’Umanità e capitale europea della cultura 2019. Naturalmente l’interlocuzione con l’Amministrazione comunale, le verifiche sul campo dell’entourage dell’illustre ospite fino al tour in città e la stretta di domani con Domenico, in piazza Vittorio Veneto, che è ripartito subito per la Capitale per motivi di lavoro. Naturalmente l’invito a rivedersi nel Principato. E chissà che Fortunato, lavorando in silenzio come sempre, non ci riservi altre piacevoli sorprese. Del resto l’ambasciatore di e per Matera nel mondo è lui…Un grazie doveroso ci sta tutto.