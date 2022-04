“Il Ministero della salute ha indetto per domenica 24 aprile la XXV edizione della Giornata Nazionale della Donazione e Trapianto degli organi. Come ogni anno, le azioni di ANED sono in coordinamento e collaborazione con la campagna nazionale gestita dal Centro Nazionale Trapianti.”

E’ quanto viene ricordato in una nota del Segretario Regionale dell’ANED Donato Andrisani che così prosegue:

“Quest’anno il tema al centro della comunicazione sociale è la dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti in occasione del rilascio o del rinnovo della carta d’identità al Comune. il CNT ha stretto un accordo con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), puntando al coinvolgimento dei Sindaci degli oltre 8.000 comuni italiani. Proprio i primi cittadini, infatti, si proporranno come testimonial, prestando la propria immagine per pubblicizzare l’iniziativa anche attraverso i social, per un appello corale ad esprimere il proprio volere sulla donazione post-mortem.

E’ l’invito che abbiamo rivolto a tutti i Sindaci lucani affinché diventino influencer di impegno civile e senso di comunità, utilizzando delle maschere grafiche predisposte dal CNT.

L’iniziativa delle Giornate Nazionali sottolinea l’importanza del gesto della donazione come atto di solidarietà sociale e di altruismo che consente, dopo la morte, di salvare molte vite minacciate o limitate da gravi malattie e permette, a chi riceve un trapianto, di ricominciare a condurre una vita normale, tornando al lavoro, a praticare sport e soprattutto a progettare un futuro, con una famiglia e dei figli.

E che la vita con il trapianto rinasca e rifiorisca sono immediate dimostrazioni tutti gli atleti trapiantati, rappresentati da ANED, che partecipano ai giochi nazionali e internazionali: le loro medaglie sono un dono prezioso, un messaggio di fiducia per gli oltre 8.500 italiani, uomini donne e bambini, che attendono e sperano di riprendere a vivere e di essere riconsegnati ad una pienezza di attività nell’affetto della famiglia e nella solidarietà della società.

Uno degli atleti lucani più rappresentativi è Angelo Panio, vincitore di tante medaglie, il quale parteciperà ai prossimi campionati nazionali per dializzati e trapiantati, organizzati da ANED, che si svolgeranno a Milano dal 17 al 19 giugno, e ai campionati mondiali in Australia nel 2023. Fra qualche giorno compirà il trentesimo anno di trapianto: un dono ineguagliabile che batte ogni record sportivo.

Le statistiche evidenziano che, nel 2021, in Italia sono stati eseguiti complessivamente 3.778 trapianti di cui 3.416 con prelievo dell’organo da donatore deceduto e 362 da donatore vivente, 2.051 gli interventi di trapianto di rene, con un indice generale di 22,9 donatori utilizzati per milione di abitanti, mentre nel 2020 gli interventi eseguiti erano stati 3.437con un indice di 20,5 donatori utilizzati pmp.

A scendere è stato anche il tasso di opposizione al prelievo rilevato nelle rianimazioni, passato dal 30,2% del 2020 al 28,6% del 2021.

Anche in Basilicata l’attività di donazione è sensibilmente migliorata: si è passati da 5,3 donatori utilizzati per milione di abitanti, registrato nel 2020, a 18,1 prelievi nel 2021. Preoccupa ancora il dato sulle opposizioni che, sebbene in netto calo, dal 62,5% del 2020 al 45,5% espresse nel corso del 2021, resta il più alto in Italia.