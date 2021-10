Il Matera Sassi Lambretta Club Basilicata e il Club Auto e Moto Storiche Matera, associazioni ambedue federate dell’ASI (Automotoclub storico italiano) hanno organizzato per domenica 10 Ottobre, una “Passeggiata All Season”.

E’ l’iniziativa resa nota con un comunicato a firma congiunta dei presidenti dei due sodalizi, Giovanni Scandiffio e Giacomo dell’Olio, in cui si legge che:

“Dopo oltre due anni di inattività, a causa delle restrizioni dovute alla nota pandemia di Sars-Cov2, i soci dei due club rimettono in moto i loro mezzi d’epoca per raggiungere la vicina città di Ginosa.

L’obiettivo è quello di visitare l’interessante insediamento rupestre che possiede il centro tarantino e visitare anche i luoghi che videro presente San Giovanni da Matera nella sua attività di apostolato cattolico.

Il concentramento di partenza è previsto per le ore 8.30 nel parcheggio del Comune di Matera, con partenza alle 9,30.

Si conta di arrivare a Ginosa per le ore 11 del mattino, percorrendo le strade statali e regionali e, una volta nell’abitato, raggiungere e sostare in Piazza dell’Orologio. Qui le moto e le auto (per un totale di circa 25 automobili, 20 motociclette e circa 80 partecipanti) resteranno in esposizione per la visione da parte dei cittadini.

Ultimata la visita, presumibilmente intorno alle 12,30-13,00, la carovana proseguirà verso la cittadina di Montescaglioso dove, nell’ Agriturismo Olivarum, si procederà all’assegnazione del 4° Memorial Leonardo Cascione, indimenticato fondatore dei due Club e appassionato collezionista di mezzi d’epoca.

Il riconoscimento andrà alla sig.ra Grazia Ambrosecchia, prima materana guidatrice di autotreni negli anni Cinquanta-Sessanta.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, la visita alla Gravina di Ginosa sarà spostata a data da destinarsi.“