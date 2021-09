Se non vi siete riavuti dal piacevole e agognato ritorno a scuola (evitate l’inutile e ridondante eufemismo ‘in presenza’) annotate la data di domenica 26 settembre per l’Open day con zio Ludovico. Per giocare, naturalmente, a Matera a ridosso di Palazzo Lanfranchi. Tavoli pronti. Mancano i giocatori. Telefonate e prenotate. Buon divertimento.

#OPEN DAY!! Zio Ludovico al GEP 2021!

Gentilissimi,

Se avete ragazzi dai 10 ai 16 anni e volete provare gratis come funzionano le nostre attività ludiche con Giochi da tavolo, hai un occasione imperdibile domenica 26/09 presso Palazzo Lanfranchi, dalle 10:30 con inizio giochi alle 11:00.

Due sessioni di gioco di un ora circa per un massimo 24 iscritti ! Cioè 12 giocano al primo turno e 12 al secondo.

I tavoli saranno gestiti in loco per cui è vivamente consigliato arrivare tutti dalle 10:30 per una più funzionale composizione omogenea dei tavoli e guadagnando tempo si potranno fare più giochi.

Si giocheranno giochi a tema storico e artistico.

Prenotazioni ai numeri :08352562543 o 3471144563

Buona giornata e buon gioco