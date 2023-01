Domenica mattina al Museo nazionale con ”I Grandi del jazz”

Non saranno presenti in carne e ossa…E del resto sarebbe impossibile. Ma certamente la loro musica, fatta di esperienze e produzioni che hanno il segno nella storia del Jazz. Gli appassionati ne avranno un assaggio la domenica mattina, a partire dal 29 gennaio 2023, presso il Museo nazionale di Matera con il programma ” I grandi del jazz”. A parlarne due colonne dell’Onyx jazz club, Pasquale Mega, uno della vecchia guardia e il giovane Kevin Grieco che si avvicenderanno con temi e autori diverse nelle sei mattine al Museo. Annotate gli appuntamenti e passa parola.



COMUNICATO STAMPA

Museo nazionale di Matera e Onyx Jazz Club insieme per le matinée domenicali con “I Grandi del Jazz”

Il Museo nazionale di Matera e l’Onyx Jazz Club rinnovano la loro collaborazione presentando il cartellone “I Grandi del Jazz – La musica e le storie che hanno segnato la nostra anima”, sei matinée domenicali in programma fra gennaio e marzo nella sala conferenze del Museo Archeologico nazionale “Domenico Ridola” a Matera alle ore 10:30.

Attraverso un progetto multimediale e di guida all’ascolto, i docenti e musicisti dell’Onyx Jazz Club Pasquale Mega e Kevin Grieco raccontano alcuni dei più grandi interpreti del jazz, con proiezione di filmati e immagini, l’ascolto dei brani che hanno caratterizzato la loro poetica musicale e la narrazione delle loro vite, molto tormentate e spesso drammatiche.

Di seguito il calendario degli incontri:

– Domenica 29 gennaio – Pasquale Mega racconta: Michel Petrucciani – un piccolo/grande pianista

– Domenica 5 febbraio – Pasquale Mega racconta: Jaco Pastorius – le (4) corde dell’anima

– Domenica 26 febbraio – Ascolti condivisi con Kevin Grieco

– Domenica 5 marzo – Pasquale Mega racconta: Massimo Urbani – il “jazzataro” di Roma

– Domenica 12 marzo – Ascolti condivisi Kevin Grieco

– Domenica 26 marzo – Pasquale Mega racconta: Luca Flores – Quanto lontano puoi volare?

“I Grandi del Jazz” è parte del Gezziamoci 2023, il Jazz Festival di Basilicata a cura dell’Onyx Jazz Club, giunto quest’anno alla sua 36esima edizione.

