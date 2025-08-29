Domenica in scena a Baragiano, nell’Archeoparco del Basileus, lo spettacolo teatrale “Medeae…da Euripide in poi”

Domenica 31 agosto, alle ore 20.30, l’Archeoparco Basileus di Baragiano sarà il magico scenario, palcoscenico inimitabile, di “Medeae …da Euripide in poi” che quest’anno festeggia il dodicesimo anno di rappresentazioni. Lo spettacolo, inserito nel ricco cartellone di eventi estivi promosso dalla locale amministrazione comunale, rappresenta un’occasione unica ed irripetibile di poetica magnificenza . In scena 11 attori che compongono anche il coro, una violinista e una danzatrice . Nel titolo dello spettacolo il genitivo latino del nome (Medea, ae), ossia “di Medea” : un intenso e delicato susseguirsi, legato da un filo di sangue, di quanto la letteratura di ogni tempo abbia dedicato a Medea. La scena è un ring entro il quale il pubblico è avvolto. Persa la dimensione abituale, rompendo la “quarta parete”, lo spettatore è al centro della vicenda, proprio come succede nell’animo di chi si trova costretto a rivivere il suo dramma ogni volta che il teatro lo chiede, o meglio ogni volta che il “dovere di catarsi” richiama l’essenza di un personaggio teatrale. In scena sette Medee, che rivivono il tormento dell’uccisione come estrema ratio, fino a giungere all’epilogo che chiude il cerchio, che presagisce un nuovo inizio…il ritmo ininterrotto di un’esperienza che da secoli il personaggio è votato a donare al pubblico e dal quale non può esimersi (destino dal quale non può prescindere) ed in questo ciclo v’è l’eterno tormento, dal quale per sua stessa natura non può liberarsi nonostante l’estrema sofferenza di ogni spettacolo. Il riadattamento e la regia sono di Sarah Falanga. Il cast artistico è formato da Sarah Falanga, Christian Mirone, Jacopo Sorbini, Giusy Paolillo, Damiano Agresti, Marco Gallotti, Aurora Pascale, Sonia Spiezia (allieve borsiste dell’Accademia Magna Graecia), la danzatrice Francesca Pisaturo e con la partecipazione delle piccole Diletta Sgritta e Maria Vittoria Lembo. Una produzione Teatrinedito Amg & Accademia Magna Graecia.

