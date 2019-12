“Grande attesa nella frazione di Sant’Angelo di Avigliano (PZ) per la quarta edizione del “PRESEPE VIVENTE”, immancabile appuntamento curato dalla Parrocchia Santa Maria del Carmelo.”

E’ quanto si legge in una nota diffusa in occasione della rappresentazione e che così prosegue:

“L’evento, in programma per domenica 29 dicembre, è il risultato del lavoro dell’intera comunità che, per il quarto anno consecutivo, ha lavorato in sinergia, mostrandovi un progetto comune di riscoperta del senso più autentico del Natale.

A fare da padrone alla serata sarà il racconto della nascita di Gesù, secondo la lettura del Testo Sacro, calato nel contesto della piccola comunità in modo da far riscoprire i mestieri e le antiche tradizioni aviglianesi del periodo natalizio, attraverso l’arte e la semplice vita dei pastori.

QUESTO IL PROGRAMMA DELLA SERATA:

– ore 18.00 Passeggiata per le Vie di Betlemme: tra le particolari stradine di Sant’Angelo riprendono vita i mestieri e le tradizioni folkloristiche dell’antica Betlemme e della frazione stessa del territorio di Avigliano nel periodo Natalizio;

– ore 19.30 Rappresentazione della Natività: nel centro abitato, rappresentazione fedele al racconto biblico ripercorrendo le scene che vanno dall’Annunciazione dell’Angelo a Maria fino all’arrivo dei Magi.

La rappresentazione del “Presepe Vivente” prevede la partecipazione di oltre 150 attori della comunità stessa che vi faranno immergere nell’atmosfera dell’antica Betlemme.

Le grandi sceneggiature e le numerose novità, che caratterizzano più di 40 postazioni, contribuiscono a ricreare un film che con un tocco di immaginazione vi farà respirare la magia del Natale.

Lo scorso anno, la manifestazione ha riscontrato un buon numero di presenze, tra cui quella del Vescovo emerito Agostino Superbo, dell’attuale Vescovo della diocesi di Potenza, Marsico Nuovo e altre autorità locali.”