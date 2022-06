Domenica, a Matera, il concerto “ATHERIUM, l’Eterno nello Spazio”

Domenica 5 giugno 2022, ore 20:30 presso la corte di Palazzo Viceconte a Matera si terrà il concerto “ATHERIUM, l’Eterno nello Spazio”, con la voce di Badrya Razem e il live electronics di Antonio Colangelo, accompagnati dalla pianista Daniela Mastandrea e dall’ensemble d’archi “Solisti Lucani”.

In una nota si legge in proposito: “Prosegue, dunque, la Stagione Concertistica 2022 dell’associazione Matè e Solisti Lucani, inaugurata nel mese di aprile con il concerto dei Solisti Lucani e il primo flauto della Scala di Milano, Andrea Manco.

Questo secondo appuntamento riserva un concerto un po’ diverso dal solito, con un repertorio fresco, tra grandi classici, musiche d’ autore e colonne sonore, rielaborato in modo originale attraverso la sperimentazione con l’ elettronica e l’intervento dell’ ensemble di archi. Un progetto originale e sperimentale in cui voce, archi e pianoforte rappresentano la vastità della gamma di colori, combinandosi, a comporre il quadro, con elementi musicali elettroacustici ed elettronici.

Badrya Razem, giovane cantante pugliese e Antonio Colangelo, musicista e producer lucano, autori degli arrangiamenti, nonché ideatori del progetto, lo raccontano così : « Atherium è un viaggio musicale alla ricerca delle proprie coscienze che nel tempo e nello spazio si ascoltano, vedono, sentono e si dilatano fino a perdersi nello spazio infinito tra note e silenzi.

Il Fil Rouge che lega tutti i brani, è la spiritualità, entità a noi tanto sconosciuta ma sempre ricercata, la fede in un Dio immaginario, l’amore che proviamo nei confronti della persona amata e verso il prossimo, la fede in sé stessi, la nostra forza interiore.

Questi diversi modi di intendere e vivere la spiritualità ci spingono comunque a credere in qualcosa, facendo in modo che si possano percepire armonie e spazi di nuove dimensioni; qualora non esistano, la musica le crea, la mente le elabora, il cuore le sente e le vive.»

È possibile acquistare i biglietti del concerto in prevendita presso Palazzo Viceconte in via San Potito, 7 Matera, oppure contattando l’Ass. Matè via mail: mate.solistilucani@gmail.com o telefonicamente al 3285410166.”