Domenica, a Marconia, presentazione del libro” Merito del cuore” di Mirna Mastronardi

Sarà presentato domenica 19 maggio alle 18.15 a Marconia, nella sala consiliare della Delegazione comunale, “Merito del cuore” (Altrimedia Edizioni). “Si tratta -si legge nella nota della casa editrice- dell’autobiografia di Mirna Mastronardi, fondatrice di Agata, la prima organizzazione di volontariato oncologico della Basilicata. Con l’Autrice interverranno il sindaco di Pisticci Domenico Albano, l’assessore alla Cultura del Comune Antonio De Sensi, Rosa Gentile (presidente dell’Associazione Agata) e la direttrice editoriale di Altrimedia Edizioni Gabriella Lanzillotta. L’evento sarà moderato dalla giornalista Maristella Montano. Con coraggio, Mirna ricorda la sua adolescenza in un piccolo paese del Materano, la famiglia, gli amici, le riunioni del PCI, i tanti lavori, gli attacchi di panico e una passione fortissima per un uomo che le spezzerà il cuore ma le lascerà un dono inestimabile: Dea. Da qui, la rinascita di Mirna, quella che lei definisce “la sua seconda vita” nella quale però è messa a dura prova per la malattia della sua più cara amica, Lucia, e quasi in contemporanea per la scoperta devastante di avere un tumore. Merito del cuore rientra nel progetto “Altrimedia Edizioni per il Sociale”, un progetto editoriale che mira a sostenere concretamente realtà e iniziative pro cause sociali; una parte dei proventi delle vendite del libro saranno infatti devoluti all’associazione “Agata-Volontari contro il cancro OdV Ets”. “Con questo libro – spiega la direttrice editoriale di Altrimedia Edizioni Gabriella Lanzillotta – Mirna dimostra un coraggio smisurato. Si mette in gioco ed è indifferente al giudizio degli altri, raccontando con autenticità la sua storia: da adolescente ribelle che prova a sfidare e a sovvertire gli stereotipi sull’universo femminile a donna forte e sensibile. Un prezioso esempio di vita per noi tutti”. Mirna Bruna Mastronardi, nata a Matera il 13 settembre 1972, ha trascorso la sua infanzia a Tinchi, una piccola frazione del comune di Pisticci. Con il sogno di poter migliorare il mondo, sin da ragazzina, milita nella giovanile del Partito Comunista Italiano. Ha un passato da giornalista pubblicista (ha lavorato per il Quotidiano della Basilicata e il Tg di BluTv). Oggi è impiegata part-time e mamma single di Dea. Ha promosso la nascita dell’associazione “Agata – Volontari contro il cancro OdV ETS”. Proprio per il suo impegno con “Agata”, nella primavera del 2023 è stata insignita, dal Presidente Sergio Mattarella, dell’Onorificenza OMRI di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.”

