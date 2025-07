Domenica 6 luglio, alle ore 21 in piazza Plebiscito nel centro storico di Nova Siri centro, il “Trio Rag” e il gruppo folk locale “I rivota popolo” in concerto con “Ultimo miglio”.

Saranno i gruppi folk locali a portare la musica tra gli eventi di “Ultimo miglio”, il progetto del Comune di Nova Siri finanziato dal Gruppo di azione locale Start 2020, per promuovere il territorio e la cultura del posto. Domenica 6 giugno, a partire dalle ore 21 nello scenario suggestivo di piazza Plebiscito, centro storico, la musica dal vivo di produzione locale sarà protagonista con i due gruppi folk-pop, che eseguono musiche popolari della storia cittadina e di respiro internazionale, come il “Trio Rag”, unico gruppo in Basilicata ad eseguire brani della tradizione irlandese, country, ragtime, medioevale e napoletana classica. Al Trio Rag si alternerà l’altro gruppo di musica popolare locale, “I rivota popolo”, che eseguirà musiche autentiche del Sud e tradizione storica novasirese, alla ricerca di composizioni dimenticate dalle nuove generazioni. La parte più interessante e innovativa del concerto sarà la jam session finale, dove i diversi stili musicali si mescoleranno facendo apprezzare meglio la bellezza della musica a prescindere dai generi.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.