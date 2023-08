Domenica 6 agosto – a Cutrofiano (Le)- concerto dei Creedence Clearwater “Revived”

La band statunitense Creedence Clearwater Revived, lo storico conduttore di Art Attack Giovanni Muciaccia e l’artista e regista Giovanni Albanese sono gli ospiti della diciottesima edizione del “Concerto in Masseria“. Infatti, “per festeggiare con tutta la comunità il trentesimo anniversario dalla fondazione della Pro Loco di Cutrofiano, la rassegna di musica, arte e cultura, si sposta dalla Masseria L’Astore nella centrale Piazza Municipio per tre serate da non perdere. Si parte domenica 6 agosto (ore 21 – ingresso libero – info 3458453368) con La sottoscritta (giovane cantante che propone sonorità alternative rock con influenze dream/pop), i Sigmoon Froid (band rock con accenti punk e noise, attraversati da ruvidità stoner, ritmi sghembi post rock ed echi di canzone italiana) e l’attesa esibizione degli statunitensi Creedence Clearwater Revived, guidati da Johnny “Guitar” Williamson. Dopo circa trent’anni di tournée, il quartetto riesce a portare in giro per il mondo i suoni e le atmosfere dei Creedence Clearwater Revival, storico gruppo attivo dal 1967 al 1972 che ha segnato indelebilmente la storia del rock internazionale. Fondata dopo la separazione artistica dei due fratelli/leader John e Tom Fogerty, per volontà proprio di quest’ultimo di continuare a portare in giro la musica dei Creedence, la band attualmente composta da Johnny “Guitar” Williamson (chitarra), Wally Day (batteria), Chris Allen (basso) e John W. Doyle (voce solista – chitarra) propone tutti i grandi classici come Fortunate Son, Born on the Bayou, Have You Ever Seen The Rain?, Proud Mary, Bad Moon Rising, Have You Ever Seen the Rain. Ospiti della serata, per rendere ancora più “statunitense” l’atmosfera, anche gli iscritti al motoclub Big Red Machine Southernland.

La diciottesima edizione della rassegna “Concerto in Masseria” è organizzata da Pro Loco di Cutrofiano e Unione Nazionale Pro Loco d’Italia con il contributo e il patrocinio della Presidenza del Consiglio regionale della Puglia, Unione dei Comuni della Grecìa Salentina, Associazione Borghi Autentici d’Italia e Comune di Cutrofiano. Dopo il live dei Creedence Clearwater Revived, la manifestazione ospiterà, sempre in Piazza Municipio, la presentazione del libro “Attacchi d’arte contemporanea. Per comprendere l’arte e stimolare la creatività” di Giovanni Muciaccia (Rizzoli), storico conduttore di Art Attack, seguitissimo programma per bambini che insegnava a costruire figure e oggetti partendo da materiali che tutti potevano avere in casa, come cartoncino, forbici e colla vinilica (venerdì 18 agosto – ore 21) e l’incontro con l’artista e regista Giovanni Albanese con la proiezione del film “A.A.A. Achille”, scritto con Vincenzo Cerami, con musiche di Nicola Piovani, uscito nel 2003 e vincitore del Giffoni Film Festival (giovedì 24 agosto – ore 20:30).”