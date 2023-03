Domani, serata finale di “Cinecreando” a Montescaglioso

“Cinecreando: esperienze di cinema a scuola” è l’iniziativa (organizzata da un team di professionisti dell’Associazione Culturale “Cinecreando” in partenariato con la Fondazione Cineteca Giffoni, in collaborazione con il “Cine Teatro Nicola Andrisani” di Montescaglioso (MT) ed altri enti e professionisti del settore: Suditaliavideo di Montescaglioso (MT); Blu

Video; Studio Risorse ed RVM di Matera) realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promossa da MiC (Ministero della Cultura) e MiM (Ministero dell’istruzione e del merito).

“Il progetto -si legge in una nota- ha previsto un festival del cortometraggio/ lungometraggio con l’obiettivo di sensibilizzare e formare le studentesse e gli studenti di scuola primaria, secondaria di I e II grado (pubblico non specialistico) sui mestieri del cinema e della produzione audiovisiva, tramite il linguaggio cinematografico ed audiovisivo. Sono state predisposte 3 sezioni del Festival per ragazzi (ognuna dedicata ad una fascia scolastica) organizzata sul territorio della Basilicata presso il C.T. “Nicola Andrisani” di

Montescaglioso (MT).

Nei giorni scorsi sono stati avviati tre laboratori per distinte attività legate a Cinecreando:

08 ragazzi hanno realizzato un cortometraggio diretto da Geo Coretti; 12 ragazzi sono

stati coinvolti nella realizzazione di uno spot di Cinecreando basato sulla storia del

cinema (seguiti da Mario Raele, Brunella Matera e Vito Cea); altri ragazzi selezionati,

seguiti dalla giornalista Maria Andriulli, hanno realizzato appositi servizi per un diario

giornalistico del Festival.

I prodotti dei laboratori saranno mostrati in occasione della serata finale della

manifestazione, alle ore 18.30 di venerdì 31 marzo 2023 presso il Cine Teatro “N.

Andrisani” di Montescaglioso (MT).

All’iniziativa prenderanno parte il sindaco Vincenzo Zito, il vicesindaco Rocco Oliva,

l’assessore alle Attività Culturali Francesca Fortunato del Comune di Montescaglioso;

Gerardina Sileo (delegata alla Cultura della Regione Basilicata); Marco Cesaro

(responsabile del progetto School Experience del Giffoni Film Festival); i dirigenti scolastici delle scuole partecipanti alle attività: prof.ssa Maria Grazia Marciuliano (I.C.

Bernalda); prof.ssa Carmela Di Perna (I.C. Bramante Matera); prof.ssa Elena Labbate

(I.C. Grassano/Tricarico/Garaguso); prof.ssa Cristalla Mezzapesa (I.C. e IIS Montalbano

Jonico); prof. Michele Ventrelli (I.C. G. Pascoli di Matera); prof.ssa Maria Di Bello (I.C.

Pistici); prof.ssa Agnese Schettini (I.C. 1° Circolo Policoro); prof.ssa Maria Carmela

Stigliano (I.C. 2° Circolo Policoro); prof. Lamberto Carmine De Angelis (I.C. Semeria di

Matera); prof. Giosuè Ferruzzi (IST. Superiore Bernalda/Ferrandina/Stigliano); prof.ssa

Marialuisa Sabino (Liceo Scientifico “D. Alighieri” di Matera).”

