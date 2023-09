Domani sera torna su Rai1 Imma Tataranni…con Gianni Morandi guest star

E’ oramai finita l’attesa per la messa in onda delle nuove quattro puntate (otto episodi) che compongono la 3^ stagione delle indagini di Imma Tataranni – Sostituto procuratore girate come sempre nello scenario, divenuto oramai familiare ai telespettatori, di Matera (Sassi, alberghi diffusi, La Martella, le sale del Museo Archeologico Nazionale, “Domenico Ridola”) e di altre location come la Gravina di Laterza. La prima andrà, infatti, in onda -sempre su Rai1, la rete ammiraglia della tv pubblica- domani sera -lunedì 25 settembre- con inizio alle ore 21,30. Ma, per chi non volesse attendere ancora per conoscere la sorte del bel Calogiuri gravemente ferito e lasciato in un letto dell’ospedale Madonna delle Grazie, può già vedere in anteprima la puntata che è disponibile da ieri sera su RaiPlay. Anche in tutte le nuove puntate ci sarà la presenza di Nando Irene nei panni dell’improbabile maresciallo dei carabinieri La Macchia. L’attore materano, per altro, ci conferma che “di certo ci sarà una nuova stagione, altre quattro puntate che saranni girate l’anno prossimo“, contrariamente a quanto da noi letto su alcuni siti on line che parlavano di questa, come la stagione più corta ed anche l’ultima.

Una delle novità del cast, che rimane sostanzialmente lo stesso delle stagioni precedenti, è la partecipazione nella prima nuova puntata di Gianni Morandi che interpreta se stesso. Infatti vedremo Tataranni indagare sull’omicidio di un imprenditore alberghiero, grande amico del cantante bolognese. In proposito, Vanessa Scalera (la oramai popolare interprete di Imma) ha dichiarato in una intervista a TV Sorrisi e canzoni : Che ci faceva lì? “Lo vedrete nella prima serata, dove interpreta se stesso. Non vedevamo l’ora che arrivasse, con la sua simpatia ha spezzato la monotonia del set. Era come lo zio che abita lontano e quando arriva porta i regali ai bambini”. Ha pure cantato? “Certo, lui canta sempre. E ha sempre dietro una chitarra. È riuscito a far cantare persino me, che sono negata. Una figura terribile. Gianni sostiene che le persone stonate non esistono. Ma forse sentendomi ha cambiato idea…”. A proposito poi del suo rapporto con la Città dei Sassi, Scalera, alla domanda : Ormai lei è di casa anche a Matera. Le piace tornarci per girare “Imma”? Risponde “Le zone del Sasso Caveoso e della Gravina sono le mie preferite. Ma Matera è unica, come Venezia: quando l’hai vista non la puoi più dimenticare. Io l’ho girata soprattutto durante le riprese della prima stagione, quando non mi conosceva nessuno e potevo andare a piedi liberamente. Durante la seconda già mi fermavano per strada, ma era gestibile. Adesso per andare sul set devo uscire mezz’ora prima, se no arrivo in ritardo. Ormai mezza città ha in salotto un mio autografo o un selfie fatto con me. Quando li avrò fatti anche con l’altra mezza, potrò tornare a camminare veloce!”.



Dunque, come dicevamo, in riferimento al cast della serie nata dalla penna della scrittrice Mariolina Venezia coinvolta, sin dalla prima stagione, nell’adattamento televisivo dei suoi fortunati romanzi (essendo per altro quello di sceneggiatrice il suo iniziale lavoro), i telespettarori ritroveranno ancora oltre a Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo (Pietro De Ruggieri-il marito), Alice Azzariti (la figlia Valentina), Alessio Lapice (il bel Ippazio Calogiuri), Barbara Ronchi (Diana De Santis, l’assistente e migliore amica di Imma), Carlo Luca De Ruggieri (il Dottor Taccardi), Cesare Bocci (Saverio Romaniello) e Carlo Buccirosso (Il Procuratore capo Alessandro Vitali). Oltre alla partecipazione straordinaria di Gianni Morandi, ci sarà l’ingresso del nuovo personaggio di Sara (interpretata da Sara Strippoli) a flirtare con Pietro il marito di Imma.