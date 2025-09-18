Domani sera a Matera, fiaccolata per Gaza

La CGIL si mobilita in tutto il Paese contro l’invasione israeliana a Gaza. Anche a Matera, domani, Venerdì 19 settembre, alle ore 19,30, in piazzetta Pascoli, è prevista la partenza di una fiaccolata. “Sarà -scrive l’organizzazione sindacale- una giornata di mobilitazione nazionale con manifestazioni, scioperi e presidi. È necessario fermare ogni intervento militare nella Striscia, garantire corridoi umanitari, mettere in sicurezza la popolazione civile, sostenere e garantire la sicurezza di tutte le missioni umanitarie in corso, compresa la Global Sumud Flotilla, come priorità immediate.

Chiediamo che venga sospeso ogni accordo di cooperazione commerciale e militare con Israele finché non si ferma la guerra a Gaza e l’occupazione della Cisgiordania. È necessario mettere in campo azioni concrete per rimuovere l’embargo umanitario e riconoscere lo stato di Palestina. I governi e le istituzioni internazionali si adoperino immediatamente per fermare ciò che sta accadendo, fino ad arrivare alla convocazione di una conferenza di Pace sotto egida ONU.

Il massacro e la deportazione del popolo palestinese vanno fermati.

La logica della forza e del riarmo è un pericolo vero per i diritti e la democrazia in tutto il mondo.”

