Sarà presentato Mercoledì, 27 Aprile 2022, alle ore 18,00, presso l’Hotel San Domenico, in via Roma a Matera, il progetto “Ti Ascolto AttivaMente” promosso dall’Associazione di Volontariato Joven in collaborazione con Fondazione Carical.

“Nello specifico, questo progetto, -si legge in una nota- che avrà la durata di un anno, rappresenta uno spazio d’ascolto e di supporto psicologico gratuito per la comunità in cui verrà posta particolare attenzione alle situazioni legate al momento sociale che stiamo vivendo legato all’emergenza sanitaria.

Far fronte e reagire a situazioni del tutto nuove, può generare, spesso, sensazioni di impotenza, incapacità e fragilità negli individui, che, per la complessità della loro natura, possono facilmente sfociare in disturbi d’ansia, sintomi depressivi, senso di inadeguatezza, difficoltà e conflitti sia relazionali che familiari.”

“Con questa iniziativa – spiega Pietro Iacovone, Presidente dell’Associazione di Volontariato Joven – si intende rivolgere l’attenzione verso una problematica che è diventata ancora più marcata a causa dell’emergenza Covid-19, che ha avuto forti ripercussioni dal punto di vista umano e sociale. Lo sportello rappresenta uno strumento di supporto per le persone in condizioni di disagio, ai quali viene offerta la possibilità di rappresentare gratuitamente il loro disagio ad uno psicologo, per ricevere un confronto e un aiuto immediato.”

Lo sportello sarà curato dalla Dott.ssa Psicologa Milena Mucci e sarà attivo tutti i Mercoledì a partire dal 4 Maggio 2022 presso i locali adiacenti la Parrocchia di San Rocco in via Lucana, 249.

Si potrà accedere previa prenotazione su whatsapp o e-mail.