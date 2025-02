Domani pomeriggio in piazza San Pietro Caveoso per la maschera del Carnevale

Conta divertirsi e per i bambini materani è l’occasione per divertirsi, con l’auspicio che il sole aumenti l’intensità dei sorrisi tra coriandoli e maschere della tradizione nazionali o dei cartoons. Ma ci sarà spazio anche per la premiazione di un concorso per tirar fuori dalla fusione e dalle iniziali dei nomi dei Santi Patroni di Matera, Maria Santissima della Bruna e Sant’Eustachio la maschera del carnevale di Matera.

A MATERA LA PREMIAZIONE DEL CONCORSO “CREA LA MASCHERA DI CARNEVALE BRUNACHIO”

E’ tutto pronto nella Città dei Sassi per la premiazione del concorso “Crea la maschera di carnevale di Matera, BrunaChio” lanciato da Luca Prisco, imprenditore di 49 anni candidato a sindaco per le elezioni comunali 2025 con le liste “Democrazia Materana”, “Volt” e “Matera visione comune”.

L’appuntamento è per sabato 1 marzo alle ore 16 in piazza San Pietro Caveoso. Un pomeriggio di spettacoli di mangiafuoco, giocolieri e bolle di sapone. Sarà presente anche musica tradizionale materana. Sono invitati tutti i bambini che vogliono festeggiare in piazza vestiti a maschera. Gli elaborati pervenuti sono stati valutati da una giuria composta da esperti del settore della comunicazione e del design. La valutazione si è basata su criteri di originalità, creatività e aderenza al tema.

Al termine la Commissione proclamerà un solo vincitore. “Abbiamo voluto ottenere due obiettivi – spiega Prisco- innanzitutto mettere le basi per organizzare già dai prossimi anni un raduno delle maschere dei carnevali meridionali nei Sassi, un grande evento di festa, un modo per creare un primo appuntamento importante in città. Abbiamo poi puntato alla realizzazione la maschera della città dei Sassi : BrunaChio dai nomi Bruna ed Eustachio, tipici di Matera”.