Domani, Museo Ridola, “Omaggio a Sinatra” con la 𝑼𝒎𝒃𝒆𝒓𝒕𝒐 𝑮𝒊𝒂𝒓𝒍𝒆𝒕𝒕𝒊’𝒔 𝑩𝒂𝒏𝒅

Un viaggio emozionante attraverso i grandi successi del grande “Chairman of the Board”.

Gli spettatori saranno trasportati indietro nel tempo, immergendosi nella sensazionale epoca delle ballate romantiche e delle melodie incantevoli. I brani iconici come “Fly Me to the Moon”, “My Way” e “New York, New York” prenderanno vita con un’interpretazione impeccabile e un tocco personale unico. E’ l’Omaggio a Sinatra con la Umberto Giarletti’s Band che, nell’ambito del Prospettive Music Festival/Museo in Musica, ci sarร domani – ๐ ๐ข๐จ๐ฏ๐ž๐๐ขฬ€ ๐Ÿ๐Ÿ‘ ๐ฅ๐ฎ๐ ๐ฅ๐ข๐จ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ‘, ๐จ๐ซ๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ:๐ŸŽ๐ŸŽ– presso la sala conferenze (con aria condizionata) del Museo Ridola di Matera. Umberto Giarletti, con la sua voce calda e potente, catturerร l’anima e lo spirito di Sinatra, riportando in vita la sua indiscutibile ereditร musicale. Con lui: Vittorio Bruno-contrabbasso; Paolo Luiso – pianoforte; Gese Marsico – batteria.” Ingresso โ‚ฌ 3

*Prenotazioni:

Whatsapp 0835336213 (solo messaggi)

email: info@lamsmatera.it

