Domani, l’Orchestra Sinfonica di Matera in Pulcinella

L’Orchestra Sinfonica di Matera, in collaborazione con il Festival Duni, racconta in musica la celebre maschera partenopea Pulcinella e lo fa nell’interpretazione di due compositori contemporanei: Ottorino Respighi e Igor Stravinsky. Infatti, nell’ambito della terza stagione concertistica autunnale dell’OSM presenta, domenica 10 novembre, con inizio alle 20:30, all’Auditorium Raffaele Gervasio, in piazza San Francesco d’Assisi a Matera, il concerto Respighi – Stravinsky. Pulcinella. “L’esibizione dell’Orchestra Sinfonica di Matera, diretta dal Maestro Saverio Vizziello e con le voci del mezzosoprano Gianna Racamato, del tenore Stefano Colucci e del baritono Marcello Rosiello, -si legge in una nota- conclude la Maratona Pulcinella del Festival Duni. Dedicata a una delle maschere più iconiche della commedia dell’arte napoletana, la Maratona Pulcinella sarà declinata attraverso la musica e il cinema. Domenica mattina alle 11 a Palazzo Bernardini il complesso di strumenti antichi L’Astrée col primo violino di Francesco D’Orazio, la regia scenica di Vania Cauzillo e le pantomime di Gino Marangi, eseguiranno le musiche originali del Settecento di Pergolesi ed altri; dalle 17 al Cinema Il Piccolo, Nanni Coppola illustrerà la figura di Pulcinella nel grande cinema del Novecento e un omaggio al compositore materano Raffaele Gervasio. Gran finale con l’Orchestra Sinfonica di Matera che eseguirà la Suite n.3 “Antiche Arie e Danze per Liuto” di Ottorino Respighi, un classico che mette a confronto musica antica e moderna e l’intera partitura del balletto Pulcinella di Igor Stravinsky. Raccolta di trascrizioni per orchestra d’archi di brani per liuto dei secoli XVI e XVII, la Suite n.3 “Antiche Arie e Danze per Liuto” di Ottorino Respighi rappresenta un’opera significativa nel panorama musicale del Novecento. Respighi, con la sua maestria orchestrale, ha saputo reinterpretare la musica del passato, donandole nuova vita e rendendola accessibile a un pubblico più vasto. La suite è ancora oggi apprezzata per la sua bellezza e la sua capacità di evocare atmosfere suggestive. Prima importante opera del periodo neoclassico di Stravinsky, Pulcinella è un balletto con canto in un atto scritto nel 1920 su musiche di Giovanni Battista Pergolesi e altre all’epoca a lui attribuite; il titolo originale è «Ballet avec chant» Pulchinella (Musique d’après Pergolesi). Ulteriori studi hanno permesso di appurare che solo otto dei brani di Pulcinella sono autentici, mentre gli altri sono opera di Domenico Gallo, Unico Wilhelm van Wassenaer, Alessandro Parisotti e altri ancora attribuiti a Carlo Ignazio Monza. Stravinskij si era innamorato di quelle musiche dal ritmo vivace e avvincente e le fece sue, con un’impronta assolutamente personale e rivelando la capacità di forgiare il nuovo a partire dalla tradizione, aspetto fondamentale e modernissimo del camaleontico genio di Stravinsky. I testi dei brani cantati del Pulcinella, affidati alle voci dei cantanti Gianna Racamato, Stefano Colucci e Marcello Rosiello, sono di carattere generale, cantano sentimenti amorosi e non sono legati direttamente all’azione del Balletto.

La stagione concertistica autunnale 2024 dell'Orchestra Sinfonica di Matera proseguirà giovedì 28 novembre alle 20:30 all'Auditorium Gervasio a Matera con: IL 900 SINFONICO. Pasquale Corrado dirige l'Orchestra Sinfonica di Matera sul palco anche il violoncello solista Marcello Forte. La terza stagione concertistica dell'Orchestra Sinfonica di Matera è composta da undici appuntamenti fino al 30 dicembre 2024, tutti gli spettacoli si terranno all'Auditorium Raffaele Gervasio, la sala da concerti ipogea del Conservatorio Duni di Matera. Il biglietto d'ingresso è di 10 € (per gli studenti di ogni ordine e grado ridotto di 5 €). Si possono acquistare i titoli d'ingresso in prevendita alla biglietteria del Cineteatro Comunale Gerardo Guerrieri, in piazza Vittorio Veneto, 23 a Matera aperta tutti i giorni dalle 18 alle 21. O recandosi alla Cartolibreria Montemurro, in via delle Beccherie, 69 a Matera. La cartoleria è aperta dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20:30. E' anche possibile acquistare i biglietti on line al link: https://www.webtic.it/#/shopping?action=loadLocal&localId=5493

