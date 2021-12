Domani, 8 dicembre – ore 17,00- ci sarà l’inaugurazione in Piazza Vittorio Veneto a Matera del Christmas Village.

“Il più bel villaggio di Natale del Sud quest’anno colorerà Matera. –promette la nota di presentazione dell’evento che fornisce i dettagli e programma dell’installazione– “Dall’8 dicembre al 6 gennaio 2022, dalle ore 10 alle ore 24, sarà possibile passeggiare nel mercatino di prodotti tipici e tradizionali, di artigianato, oggettistica e idee regalo, godendo di punti ristoro con vin brulè e castagne, con la possibilità di vivere gli innumerevoli eventi in calendario.

Matera Christmas Village, organizzato dall’Associazione Italia Eventi, rientra nel Bando Destinazione Matera, ed è patrocinato dal Comune di Matera, da UNOE (Unione Nazionale Organizzatori di Eventi), dalla Pro Loco Basilicata e della Pro Loco Matera.

Mercoledi 8 Dicembre alle ore 17 è prevista l’inaugurazione alla presenza del sindaco Domenico Bennardi, dell’Assessore alla cultura Tiziana D’Oppido, dei consiglieri Francesco Salvatore e Emanuele Pilato, della Pro Loco Matera con il Presidente Claudio Rospi e Vice Presidente Giuseppe Cotugno, del Presidente Pro Loco Basilicata Rocco Franciosa e del presidente di Italia Eventi Giuseppe Lupo.

L’inaugurazione, che si terra’ in Piazza Vittorio Veneto, sara’ molto suggestiva con l’accensione delle luci, Sbandieratori ed i Musici di Avigliano, gli Artisti di strada Caposciuc di Matera, i Nota Napule’ Posteggia Napoletana e Zampognari.

Matera Christmas Village sarà un evento nell’evento, visto che saranno numerose le attrazioni messe in campo per l’occasione che saranno presenti durante tutto il periodo: artisti di strada, zampognari, sbandieratori, spettacoli, canti natalizi.

E le caratteristiche casette in legno, tipiche natalizie, contribuiranno ad un’atmosfera unica, sostenuta da una colonna sonora in filodiffusione che accompagnerà il visitatore in tutto il percorso.

“Non siamo a Matera per caso. Abbiamo scelto con entusiasmo una città simbolo Patrimonio UNESCO che richiama la presenza di turisti da tutto il mondo. A due passi dai famosi Sassi desideravamo creare un ulteriore plus per chi ama l’Italia, con le sue straordinarie bellezze, che includono necessariamente produzioni agroalimentari, artigianato ed arte”, sottolinea Giuseppe Lupo.

UN NATALE MAGICO PER I BAMBINI

Anche i più piccoli resteranno affascinati dal mondo magico del Matera Christmas Village.

Non mancherà la classica Casa di Babbo Natale – sempre aperta dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 17 alle ore 21 – con gli elfi, le immancabili foto con Babbo Natale, la sua banda con le majorette, concerti e tanta animazione dedicata a loro.

Dopo Capodanno arriverà anche la Befana, ma il clima sarà sempre dei più frizzanti grazie agli sbandieratori, alle zampogne, ai canti natalizi, alle luminarie, ai gruppi di musica ed ai canti popolari.

Preziosa, e sempre di grande fascino, la presenza del Teatro dei burattini di Giò Ferraiolo con spettacoli unici: voci, musica e personaggi della tradizione.

TANTI EVENTI: TRA STORIA E TRADIZIONI

Il Matera Christmas Village si svolgerà a pochi passi dai Sassi di Matera, proprio dove è previsto il famoso presepe vivente.

L’iniziativa si intersecherà con tutta una serie di appuntamenti previsti per le feste natalizie a Matera.

Molte associazioni locali racconteranno i loro progetti e porteranno i gruppi musicali e gli artisti ad esibirsi in uno spazio in legno dedicato. L’Associazione Capofila e’ la Pro Loco Matera con il Presidente Claudio Rospi e il VicePresidente Giuseppe Cotugno.

“Il nostro villaggio sarà occasione di incontro, socializzazione, allegria e solidarietà. La collaborazione con le associazioni locali ci ha permesso di realizzare un programma fitto che unisce momenti ludici ad occasioni culturali e solidali”, spiega l’organizzatore.

Per alcune associazioni no profit sarà anche occasione per sensibilizzare la cittadinanza alla raccolta di fondi, in modo da poter sostenere le loro meritorie e molteplici attività di volontariato.

IL PROGRAMMA

8 dicembre 2021

Ore 17

Inaugurazione con gli Sbandieratori ed i Musici di Avigliano, gli Artisti di strada, La Caposciuc di Matera, i Nota Napule’ Posteggia Napoletana e Zampognari.

Accensione delle luminarie del mercatino natalizio e le proiezioni natalizie sul Palazzo dell’Annunziata.

10 dicembre 2021

Nel pomeriggio – Teatro di tradizione con burattini di Gio’ Ferraiolo

11 dicembre 2021

ore 11.30 Artisti di strada La Caposciuc di Matera

ore 18 Tarantica Gruppo di Musica Popolare con canti, fiati, tamburi di Matera

Teatro di Tradizione di Burattini di Gio’ Ferraiolo – mattina e pomeriggio

12 dicembre 2021

ore 18 Artisti di strada La Caposciuc di Matera

Teatro di Tradizione di Burattini di Gio’ Ferraiolo – mattina e pomeriggio

17 dicembre 2021

Teatro di Tradizione di Burattini di Gio’ Ferraiolo – mattina e pomeriggio

18 dicembre 2021

Teatro di Tradizione di Burattini di Gio’ Ferraiolo – mattina e pomeriggio

ore 11.30 Tarantica Gruppo di Musica Popolare con canti, fiati, tamburi di Matera

ore 18 Artisti di strada La Caposciuc di Matera

19 dicembre 2021

Teatro di Tradizione di Burattini di Gio’ Ferraiolo – mattina e pomeriggio

ore 11 Gruppo Storico I Normanni di Luceria gruppo di rievocazioni storiche, cortei, tamburi imperiali e sbandieratori

ore 17 Artisti di strada La Caposciuc di Matera

23 dicembre 2021

ore 17 Banda di Babbo Natale e Majorette

24 dicembre 2021

ore 11 Artisti di strada La Caposciuc di Matera

26 dicembre 2021

ore 11 Gruppo musicale Itinerante Bassa Musica “L’Armonia Molfettese”

ore 18 Tarantica Gruppo di Musica Popolare con canti, fiati, tamburi di Matera

31 dicembre 2021

ore 11 One Beat Drumline Gruppo di Teenager Percussioniste

2 gennaio 2022

ore 11 e ore 18 Artisti di strada La Caposciuc di Matera

5 gennaio 2022

Nel pomeriggio – Teatro di tradizione con burattini di Gio’ Ferraiolo

6 gennaio 2022

ore 18 Artisti di strada La Caposciuc di Matera