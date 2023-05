Domani, giornata nazionale dell’infermiere: presidi gratuiti dell’OPI a Matera.

Anche quest’anno, l’Ordine delle Professioni infermieristiche della provincia di Matera comunica che celebrerà la “Giornata internazionale dell’Infermiere”, che ricorre domani il 12 maggio. Nell’occasione “in piazza Vittorio Veneto dalle ore 10 alle ore 19 e all’esterno dell’ospedale Madonna delle Grazie dalle ore 9 alle ore 13, a Matera, saranno offerti gratuita-mente i seguenti servizi: • monitoraggio glicemico e somministrazione di questionari ai cittadini per evidenziare i fattori di rischio della malattia diabetica; • rilevazione dei parametri pressori; • elettrocardiogramma ed eventuale visita cardiologica; • dimostrazione di primo soccorso cardio-polmonare e disostruzione delle vie aeree; • prevenzione alle dipendenze: gioco d’azzardo, alcool, droga con divulgazione materiale informativo e alcool test; • prevenzione delle ulcere agli arti inferiori: educazione sanitaria all’utilizzo delle calze elastiche; • esame bioimpedenziometrico, prevenzione dell’obesità.” “Si tratta di un momento importante – dichiara la presidente di OPI Matera, Vita Spagnuolo – per rinsaldare la relazione con la comunità ma anche per ribadire l’impegno delle professioni infermieristiche nella formazione continua e nello sviluppo di nuove competenze. Invitiamo i materani a raggiungerci nei presidi e siamo grati all’ASM che, insieme al Comune di Matera, ha patrocinato questa giornata sottolineandone il valore sociale ancor prima che sanitario”.

