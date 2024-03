Domani e dopodomani in scena “Matera ’43 Secret” scritto e diretto da Ulderico Pesce

Come aveva preannunciato nella sua incursione di qualche sera fa a Matera, in sostegno del presidio per la Biblioteca Tommaso Stigliani, Ulderico Pesce torna nella Città dei Sassi, domani, Sabato 2 marzo 2024 alle ore 21, e domenica 3 marzo 2024 alle ore 18, nel Palazzo Viceconte in via San Potito a Matera con lo spettacolo teatrale “Matera ’43 Secret”, da lui stesso scritto e diretto. La peace narra dei fatti accaduti tra il 7 e il 21 settembre 1943, sviluppata in base a quanto scritto dal professor Francesco Nitti e dalle testimonianze raccolte nel 1944 dal capitano inglese William Hutchins. Queste ultime consegnate alla Procura Militare di Bari e poi sparire nel cosiddetto “armadio della vergogna” ritrovato nel 1994 in un locale del Palazzo Cesi-Gaddi in via degli Acquasparta ai Roma, e contenente i faldoni relativi alle stragi naziste d’Italia. Nello spettacolo vengono narrati i luoghi in cui avvengono i fatti: dalla Oreficeria Caione, in via San Biagio, dove i Materani uccisero due nazisti che volevano rubare dell’oro, alla barberia Campanaro, in Piazza Vittorio veneto, dove Emanuele Manicone cercò di uccidere un altro soldato nazista, Michael Alfons, che era dentro alla barberia. E ancora, la caserma della Guardia di Finanza in via Cappelluti e in via Lucana, la Società Elettrica, dove vengono fucilati altri Materani e il Palazzo della Milizia che viene fatto esplodere dai nazisti provocando molti morti. Ulderico Pesce -come sempre- per preparare lo spettacolo ha consultato più fonti di archivio ed ha intervistato i familiari delle vittime. Tra le scene più commoventi la figlia di Giuseppe Farina che cerca, tra le rovine del Palazzo della Milizia appena esploso, il padre e il fratello Natale. Padre e figlio vengono trovati abbracciati sotto le macerie. Natale aveva in mano un paio di scarpette che portava al fratellino Ciccillo di soli 5 mesi. Gli artisti coinvolti sono professionisti e cittadini residenti a Matera con una forte passione per il teatro che hanno partecipato a vari laboratori formativi.

