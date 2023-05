Domani, concerto dell’Electit Duo per la Chamber Music del Conservatorio Duni di Matera

Per i concerti della Chamber Music del Conservatorio E.R.Duni di Matera, domani –mercoledì 10 maggio, alle ore 18.30, nella Sala Rota – salita Duomo di scena l’Electit Duo composto da Francesco Loiacono al saxofono e Lucrezia Merolla al pianoforte con un programma intitolato “Alla scoperta del nuovo…dal 900’ ai giorni nostri” con brani di Rota, Maurice, Yoshimatsu, Muczynski, Gershwin/Hazama. Il concerto è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. FRANCESCO LOIACONO: Si diploma in saxofono al Conservatorio “N. Piccinni” di Bari sotto la guida di Fabio Sammarco, per poi perfezionarsi con Marco Gerboni. Successivamente intraprende un’intensa attività cameristica con il “Fandango Sax Quartet” e, attualmente, con l’“Eclectic Duo” (Sax-Pianoforte), progetto incentrato sulla musica del secondo ‘900 e contemporanea. Da diversi anni a questa parte collabora assiduamente con l’Orchestra del Teatro Petruzzelli, oltre che con la Qatar Philarmonic Orchestra, l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna e con l’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari (con cui si esibisce da solista con musiche di Glazunov e Borne), sotto la direzione direttori quali Daniel Oren, Renato Palumbo, Michele Marvulli, Giampaolo Bisanti, Gunther Neuhold, Nir Kabaretti, Luis Bacalov, Marco Angius, Grzegorz Nowak e Sascha Goetzel. Con Pino Minafra&La Banda si esibisce in prestigiosi Festivals e sale da concerto europee come la Philharmonie di Berlino, Gasteig a Monaco di Baviera, l’Auditorium La Seine Musicale e la Basilica di St Denis a Parigi, Opera de Lille, la Helmut List Halle di Graz. Durante il suo percorso di studi consegue il diploma in Didattica della Musica (2007), in Didattica dello Strumento (2010), il Master di I livello “Il solista e l’attività concertistica” e la laurea di II livello in Saxofono presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari con il massimo dei voti e la lode. Nel 2020 la IMD (International Music Diffusion) ha pubblicato una sua trascrizione per sax alto solista & ensemble di saxofoni della “Fantaisie sur un theme original” del compositore Jules Demersseman. Attualmente ricopre l’incarico di docente di Saxofono presso il Conservatorio di Musica “E. R. Duni” di Matera.

LUCREZIA MEROLLA: Diplomata nel 2005 in pianoforte al Conservatorio “E. R. Duni” di Matera, nel 2014 in didattica presso il Conservatorio “C. Gesualdo da Venosa” di Potenza e nel 2016 in musica da camera presso la Scuola di Musica di Fiesole sotto la guida del M° Bruno Canino (FI). Ha al suo attivo innumerevoli partecipazioni in concorsi pianistici e cameristici nazionali ed internazionali, nei quali ha conseguito numerosi primi premi e borse di studio. Ha ottenuto lusinghieri successi di critica ed è stata recensita dalla stampa. Ha al suo attivo la registrazione di due CD, con altri vincitori di concorso, presso le Associazioni Musicali “D. Sarro” di Trani e I. Strawinsky” di Bari. Nel 2009 ha eseguito nel Salone degli Affreschi del Palazzo Ateneo di Bari Gli Insonnii,;opera pianistica inedita del compositore pugliese Niccolò Van Westerhout. È stata ospite di numerose rassegne musicali quali: Viva Verdi Multikulti 2018 a Matera, Piano City Milano (II, II e IV edizione), Piano City Napoli (II edizione), Piano Solo Lab a Martina Franca (TA), Note in volo a Malpensa organizzata dalla Fazioli Pianoforti, “Musica è Vida” (edizione 2013/2014) a Gravina (BA). Gli ultimi concerti solistici e in formazioni da camera sono stati tenuti presso Sala Concerti Acal Leiva’s di Klagenfurt (Austria), la Compagnia Alta Pratica d’arte di Milano, la Fondazione Giuseppe Verdi di Milano, l’Unione femminile di Milano, il Palco Smeraldo di Milano e il Teatro Keiros di Roma. Ha collaborato con diverse orchestre, eseguendo il Concerto n. 5 op. 73 di L. v. Beethoven con l’Orchestra dell’Accademia Ducale, diretta dal M.° Simone Genuini (2021), il Concerto in Re minore BWV 1052 di J. S. Bach con l’Orchestra d’Archi “Raffaele Gervasio” diretta dal M.° Gina Ester Nicoletti, il Concerto n. 3 op. 37 di L. v. Beethoven con l’Aura Sonum Philarmonia Orchestra, diretta dal M.° Alfredo Luigi Cornacchia. É docente di Pianoforte presso il Liceo Musicale “G. Tarantino” di Gravina in Puglia (BA). Nel corrente anno accademico ricopre il ruolo di pianista accompagnatrice presso il Conservatorio “E. R. Duni” di Matera.”