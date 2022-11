Domani con “Svoltiamo Pagina” apre il calendario del Matera for Pride

Giovedi 3 novembre 2022, riprendono le attività di Svoltiamo Pagina, il Book Club curato dall’Associazione RiSvolta (idea è nata durante il lockdown per mantenere aperto, seppur a distanza, un dialogo collettivo partendo dalla lettura di libri, poesie e fumetti) e inserito nel calendario degli appuntamenti del “Matera for Pride” (https://giornalemio.it/eventi/a-matera-e-pride-tutto-lanno-gli-appuntamenti-di-novembre/). Nel primo incontro, alle ore 18,30 presso Hubout in Piazza Matteotti, servirà solo essere presenti e decidere insieme il giorno e l’orario nel quale incontrarci mensilmente. In questa occasione sarà anche scelto il primo libro di questa seconda edizione tra le proposte dei partecipanti. Svoltiamo Pagina si svolge in collaborazione con la Libreria dell’Arco.

“Un Book Club – dichiara Michele Ferrara, presidente di RiSvolta – è un gruppo di lettura che si confronta sui temi trattati in un libro scelto e letto da tutti i membri del gruppo. È uno stimolo alla lettura, perché consente di osservare le cose da punti di vista differenti e educa all’ascolto e all’accoglienza del pensiero altrui, permette di acquisire nuove competenze e fare nuove amicizie e perché la lettura di un libro è sempre un beneficio per la salute”.