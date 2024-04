Domani, assemblee a Potenza e Policoro per gli 80 anni di storia della Coldiretti

Domani ci sarà anche la Basilicata insieme alle 96 federazioni provinciali di Coldiretti che, in tutta Italia, si riuniranno nelle rispettive assemblee per celebrare gli 80 anni di storia della Confederazione e -si legge in una nota- “ribadire sull’intero territorio nazionale l’ “orgoglio Coldiretti”, ricordare le grandi battaglie e i risultati ottenuti e tracciare il cammino per il futuro, a partire dalle priorità urgenti per il mondo agricolo e il nostro autentico “made in Italy”. A Potenza l’appuntamento è alle ore 9 al Park Hotel. Attesi centinaia di dirigenti, presidenti di sezione e soci da tutta la provincia. Nel pomeriggio, alle 17 e 30 analoga assemblea provinciale di Matera, all’hotel Heraclea a Policoro.” “Sarà una giornata di festa oltre che a Potenza e a Policoro, – spiega il presidente regionale della Coldiretti, Antonio Pessolani – anche in tutte le aziende agricole lucane dove per tutta la giornata sventoleranno le bandiere gialle e striscioni legati alle richieste contro le importazioni sleali, il falso made in Italy, e di un piano invasi che, soprattutto in questo periodo storico, può e deve diventare un valido alleato contro i cambiamenti climatici. Le due assemblee saranno anche un modo per celebrare, insieme e con orgoglio, i successi ottenuti in questi anni ma anche per individuare le traiettorie e gli obiettivi futuri” .

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.