Domani, al Museo Ridola, omaggio ad Astor Piazzolla con il quintetto “Duettango

Domenica 27 novembre, con inizio alle ore 20:00, nella Sala Conferenze del Museo Ridola, protagonista sarà il quintetto Duettango (Filippo Arlia -pianoforte, Cesare Chiacchiaretta -bandoneon, Giovanni Zonno-violino, Enrico Corapi-contrabbasso e Salvatore Russo-chitarra elettrica) con un omaggio ad Astor Piazzolla. “Duettango -si spiega in una nota- nasce nel 2008 dall’intuizione del pianista e direttore d’orchestra Filippo Arlia, e dal bandoneon di Cesare Chiacchiaretta, che i critici di settore considerano uno dei migliori interpreti dello strumento in letteratura.

Nel 2015 il duo ha debuttato alla prestigiosa Carnegie Hall di New York con una sentita standing ovation da parte del pubblico americano. Nel 2016 è stato protagonista della prima mondiale di “Maria di Buenos Aires” di Astor Piazzolla in Italia. Nel 2017, con la partecipazione straordinaria del violinista Fernando Suarez Paz del famoso “Quinteto Nuevo Tango” di Piazzolla, la coppia pubblica l’album “Duettango” per Fonè Records. Uscito in 16 paesi del mondo, il disco riscosse un immediato e notevole successo sulle principali testate giornalistiche e un concerto in duetto fu trasmesso in diretta dalla radio RAI 3 al Quirinale di Roma. Duettango é stato premiato dalla Fondazione “Astor Piazzolla” di Buenos Aires con il “Piazzolla Award 2018” per il migliore disco dell’anno

Duettango non è solo un duo, ma vanta importanti collaborazioni con musicisti di fame nazionale ed internazionale, sempre sulle orme di Astor Piazzolla.

Duettango for five, un duo che si trasforma in un quintetto: Al pianoforte Filippo Arlia, al bandoneon Cesare Chiacchiaretta, al violino Giovanni Zonno, al contrabbasso Enrico Corapi, alla chitarra elettrica Salvatore Russo. Tale è l’organico originale con cui Astor Piazzolla suonava la sua intramontabile musica.”

Programma

ASTOR PIAZZOLLA

Michelangelo ’70

Oblivion

Concierto Para Quinteto

Adios Nonino

Revirado

Escualo

Bandoneon

Verano Porteno

Il direttore artistico della rassegna, il M° Giovanni Pompeo, afferma che “ospitare un quintetto di tale livello artistico ci rende particolarmente orgogliosi, a testimonianza dell’importanza di aprirsi sempre a formazioni e a generi diversi. La qualità di questa formazione è altissima, e il programma proposto incontrerà di sicuro il favore e l’apprezzamento del pubblico, che anche quest’anno ci segue numeroso, attento, curioso e coinvolto”.

Info e prenotazioni – ingresso 3 euro

whatsapp: 0835336312

email: info@lamsmatera.it