Domani, a Venosa l’ultimo concerto della XII edizione del Fadiesis Accordion Festival in Basilicata.

“Ha scelto Venosa, il Fadiesis Accordion Festival, per salutare il pubblico lucano. Mercoledì 24 agosto all’Auditorium di San Domenico – con inizio alle 20:45 e a ingresso libero – si terrà il quarto e ultimo concerto della XII edizione del Festival Internazionale Fisarmonicistico promosso dall’Associazione Musicale Fadiesis di Pordenone.”

“Per la prima volta nella città di Orazio, il Fadiesis Accordion Festival presenterà il concerto Orienti, Matera incontra Gorizia-Nova Gorica che abbraccia idealmente il Friuli Venezia Giulia e la Basilicata con l’esecuzione di brani composti dal triestino Paolo Pessina e dal venosino Pino Lioy.

Ricco il programma musicale della serata, che condurrà il pubblico in un originale dialogo musicale tra l’Oriente mitteleuropeo-balcanico di Gorizia e quello greco-romano-bizantino di Matera e Venosa, con un ricercato florilegio di brani, tra cui Rhapsodeon di Pessina e inediti del compositore Pino Lioy.

Fra i brani composti appositamente per la formazione di cinque archi e fisarmonica, spicca Tra Matera e Gorizia di Pino Lioy.

Eseguito in prima assoluta a Matera, nel concerto d’apertura del Fadiesis Accordion Festival 2022, il brano Tra Matera e Gorizia fonde e rielabora due canti popolari: la “cupa-cupa” di Matera e la canzone popolare friulana “O Gorizia tu sei maledetta” dedicata alla battaglia di Gorizia o sesta battaglia dell’Isonzo (combattuta dal 6 agosto al 17 agosto 1916) che tante vittime costò a entrambi gli schieramenti prima che le truppe italiane riuscissero a conquistare la città.

A condurre il pubblico in questo viaggio musicale sarà la fisarmonica del Maestro Gianni Fassetta, direttore artistico del Fadiesis Accordion Festival (Faf), accompagnato dalle violiniste Erica Fassetta e Roberta Lioy, dai violoncellisti Elisa Fassetta e Vincenzo Lioy e dal contrabbassista Marcantonio Cornacchia.”

“Dopo l’anteprima a Matera e la tappa a Venosa, il concerto Orienti, Matera incontra Gorizia-Nova Gorica sarà nuovamente eseguito il prossimo autunno in Friuli. Un concerto – afferma il direttore artistico del Faf e fisarmonicista Gianni Fassetta – realizzato come ideale collegamento oltre che tra territori anche in omaggio alle due Capitali europee della Cultura: Matera 2019 e Gorizia – Nova Gorica 2025. Il capoluogo lucano e la città del Friuli Venezia Giulia condivisa tra Italia e Slovenia, e con la frontiera più aperta d’Europa, sono entrambi luoghi con una spiccata “vocazione orientale”. Ed è questa “apertura” a Oriente che vogliamo raccontare con il concerto Orienti, Matera incontra Gorizia-Nova Gorica”.

“Il concerto Orienti, Matera incontra Gorizia-Nova Gorica -si legge ancora nel comunicato stampa- è realizzato in collaborazione con l’Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei di Gorizia e con l’Associazione “Recuperiamo San Domenico” di Venosa.

Il Fadiesis Accordion Festival 2022 è realizzato con il patrocinio di: Ministero della Cultura (MiC) – Museo Nazionale di Matera (MNM); Regione Friuli Venezia Giulia; Regione Basilicata; Fondazione Matera – Basilicata 2019; Provincia e Comune di Matera; Comune di Pordenone; Comune di Venosa.

Hanno collaborato all’edizione 2022 del Faf: Conservatorio di Musica “Egidio Romualdo Duni” di Matera; Eu Japan Fest; Fondazione Astor Piazzolla; Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei di Gorizia; Associazione “Recuperiamo San Domenico” di Venosa; Associazione Matè; Onyx Jazz Club; Palazzo Viceconte; Lucania Musicale.”

Per ulteriori informazioni sul Festival Internazionale Fisarmonicistico: https://accordionfestival.fadiesis.org/