Domani a San Mauro Forte, per vivere direttamente l’esperienza della Transumanza

Dopo il successo della prima dello scorso anno, l’Associazione IRIS di San Mauro Forte ne ha organizzato una seconda edizione della “Festa della Transumanza“. L’appuntamento è per domani mattina alle 9,30 nell’area camper collocata proprio all’ingresso (salendo dalla Cavonica) del Paese del Campanaccio. Da lì si parte per vivere direttamente questa pratica di trasferimento delle mandrie operato dagli allevatori in base alle stagioni. In questa, ovviamente, la destinazione è verso le montagne là dove l’aria è più fresca (o dovrebbe esserlo) e dovrebbe esserci pascoli più verdi per far cibare i propri capi di bestiame. Alle 10,00 infatti si parte con le mandrie, insieme alle quali si effettueranno circa 5 chilometri per raggiungere località Conco dove nell’area pic nic ci si potrà rifocillare. Lì, infatti, alle 13,00 è previsto “un pranzo di comunità con carne alla brace e vino a volontà” e “degustazione di prodotti lattiero caseari”. Ma proprio per entrare nello spirito della manifestazione gli organizzatori invitano i partecipanti a contribuire, portando anche altre pietanze a proprio piacimento. Non mancherà la musica adeguata all’occasione che sarà assicurata dal gruppo Sauro Folk. Info e prenotazioni ai recapiti in locandina.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.