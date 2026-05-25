Domani a Rifreddo il Consiglio generale della Cisl Basilicata con il segretario confederale Andrea Cuccello

Si terrà domani, martedì 26 maggio, a partire dalle 10:00, al Giubileo Maison di Rifreddo di Pignola (PZ), il Consiglio generale della Cisl Basilicata alla presenza del segretario confederale nazionale Andrea Cuccello. “La riunione della massima assemblea cislina -si spiega in una nota- si inserisce in un momento di profonda trasformazione per il mondo del lavoro e per il tessuto produttivo e sociale della regione, tra vecchie e nuove sollecitazioni che impongono, secondo la Cisl, una risposta corale. Al centro dei lavori, la proposta di costruire un nuovo Patto sociale tra lavoratori, imprese, istituzioni e società civile per costruire dal basso il lavoro del futuro. Una linea politica che persegue con determinazione la strada della partecipazione.” “Siamo dentro un passaggio cruciale: la transizione digitale trasforma il lavoro, l’instabilità geopolitica globale ridisegna le filiere produttive, il calo demografico mette sotto pressione il sistema di welfare. Di fronte a sfide di questa portata, nessun attore può agire da solo”, afferma il segretario generale Vincenzo Cavallo che, come tradizione, aprirà i lavori delle assise a Rifreddo. Secondo Cavallo “questo è il momento della responsabilità condivisa. Per questo chiamiamo a raccolta lavoratori, imprese, rappresentanti delle istituzioni e della società civile per dare vita ad un nuovo Patto sociale: un accordo fondato su regole chiare, diritti esigibili, investimenti nel capitale umano e nella coesione territoriale. Non un documento di intenti, ma un impegno concreto e verificabile che deve traghettare la Basilicata verso una nuova e più solida prospettiva di sviluppo, benessere e lavoro”.

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