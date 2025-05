Domani a Policoro si terrà il Caffè filatelico dedicato al libro dei francobolli 2024

Si terrà domani, 6 maggio, a Policoro, il Caffè Filatelico lucano dedicato alla presentazione del Libro dei Francobolli 2024 e per l’occasione sarà possibile acquistare i prodotti filatelici correlati. Organizzato dalla filiale di Poste Italiane di Matera, l’appuntamento -si legge in una nota- “si presenta come un momento di riscoperta degli eventi e dei personaggi che hanno fatto grande la storia di un intero anno. L’edizione del 2024 è, infatti, il libro con il maggior numero di francobolli ad oggi realizzato da Poste Italiane Filatelia.

Dalle 8.20 alle 19.05 presso l’ufficio postale di Policoro, in via Giustino Fortunato, i referenti aziendali e i nostri clienti daranno vita alla manifestazione.

È inoltre prevista la partecipazione all’evento da parte degli alunni della classe 5C della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Statale n° 1 “L. Milani”.

Per qualsiasi informazione o curiosità su tutto il mondo della filatelia è possibile consultare il sito filatelia.poste.it/index.html.”

