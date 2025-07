Domani a Policoro, Nova Siri e Matera cerimonie in memoria dei vigili del fuoco Giuseppe Martino e Nicola Lasalata.

Nella giornata di domani, 17 luglio, a un anno dalla loro tragica scomparsa, sono previste in memoria dei vigili del fuoco Giuseppe Martino e Nicola Lasalata tre cerimonie a Nova Siri, Policoro e Matera. Questo il programma reso noto dall’Ing. Amalia Tedeschi, Comandante dei VV.F. di Matera:

– Ore 8.30: Deposizione di una corona sul luogo dell’accaduto;

– ⁠Ore 10:00: L’Amministrazione Comunale di Nova Siri intitolerà alla memoria dei nostri colleghi caduti la piazza di Nova Siri Scalo situata nei pressi di Via Gramsci.

– Ore 11:30: Si terrà la cerimonia di intitolazione del Distaccamento di Policoro, nel quale Nicola e Giuseppe lavoravano.

– Ore 19:00: Presso la Chiesa di San Francesco d’Assisi a Matera sarà celebrata una Santa Messa in suffragio.”

