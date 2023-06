Domani, a Palazzo Lanfranchi, “Viaggio nell’Europa del Romanticismo”

Valorizzare i percorsi espositivi del museo attraverso la musica, รจ questo l’obiettivo di questa ulteriore tappa del Prospettive Music Festival, che si arricchisce della collaborazione con il Museo nazionale di Matera sul tema โ€œMuseo in Musicaโ€, conย “๐‘ฝ๐’Š๐’‚๐’ˆ๐’ˆ๐’Š๐’ ๐’๐’†๐’๐’โ€™๐‘ฌ๐’–๐’“๐’๐’‘๐’‚ ๐’ ๐’†๐’ ๐‘น๐’๐’Ž๐’‚๐’๐’•๐’Š๐’„๐’Š๐’”๐’Ž๐’โ€ (Abigeila Voshtina – violino e Herta Cane โ€“ pianoforte)ย prevista per domani, sabato 10 giugno a Matera, ore 20:00, a Palazzo Lanfranchi (Sala Levi). Il Duo composto dalle due straordinarie musiciste albanesi (che da anni svolgono una intensa carriera internazionale) presenterร un programma stimolante e coinvolgente impaginato come un viaggio nellโ€™Europa del Romanticismo (e del post-romanticismo), passando dalla Spagna (con Manuel de Falla) alla Francia (Claude Debussy), dalla Catalogna (Enrique Granados) alla Germania (Johannes Brahms). L’ ingresso di โ‚ฌ 3,00 รจ comprensivo di visita al Museo.

