Domani, a Matera, presentazione del saggio “Bla bla bla Sud.” di Pietro De Sarlo

Sarà presentato domani, sabato 4 marzo alle 18.30 a Matera presso Casa Cava (via San Pietro Barisano), il saggio di Pietro De Sarlo “Bla bla bla Sud. Perché il PNRR non salverà il Sud e il Paese” (Altrimedia Edizioni, prefazione di Marco Esposito) di cui ci eravamo già occupati alla sua uscita nelle librerie (https://giornalemio.it/eventi/il-saggio-di-pietro-de-sarlo-bla-bla-bla-sud-perche-il-pnrr-non-salvera-il-sud-e-il-paese/). Con l’Autore interverranno il presidente della Provincia di Matera Piero Marrese, il sindaco del Comune di Matera Domenico Bennardi e il direttore di Confapi Matera Vito Gaudiano. Modera l’editore Vito Epifania. Perché il Sud è rimasto indietro? È possibile un rilancio del Sud senza modificare la centralità logistica, amministrativa e politica del Mezzogiorno e del Mediterraneo? Sono queste alcune delle domande sottese al volume che, nelle intenzioni dell’Autore, vuole essere l’inizio di un ragionamento da fare per progettare un futuro diverso e migliore.

