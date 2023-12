Domani a Matera per Lucania Musicale: Galà Barocco “A PIETRO” La voce dei castrati.

Venerdì 29 dicembre ore 21.00, presso il Palazzo Viceconte di Matera, ultimo appuntamento della stagione 2023 di Lucania Musicale, la rassegna di musica da camera diretta dal Maestro Pablo Varela, che si conclude con Galà Barocco “A Pietro” – La voce dei castrati, concerto di musica barocca con Vincenzo Franchini (controtenore) e Giuseppina Giannascoli (pianoforte). “Nel corso del XVIII secolo, -si legge in una nota- circa centomila giovani ragazzi furono evirati per preservare le loro voci acute. Tra di loro, pochissimi riuscirono a salire sull’Olimpo del bel canto, diventando i cantanti più famosi di quell’era: prime vere e proprie superstar internazionali. Erano forse i performer più virtuosi mai sentiti sulla faccia della Terra: i castrati. Il programma della serata prevede la maggior parte delle esecuzioni di autori di Scuola Napoletana. Per quanto riguarda lo sviluppo e la preparazione dei ‘musici’, Napoli fu una città fondamentale per questo genere di cantanti. Le ultime due arie del Concerto prevedono delle esecuzioni di due oratori importanti di Handel e di Bach ispirati al Santo Natale, che venivano affidate alle voci dei castrati. Per partecipare agli eventi è possibile prenotare ai numeri 392 9199743 – 0835 1973420 – 0835 330699 oppure inviando una email a info@lucaniamusicale.info Il costo del biglietto intero è di 5 €; il biglietto ridotto per gli studenti, i soci di Lucania Musicale e i giovani under 18 è di 3 €.”

PROGRAMMA

Se cresce un torrente (Vivaldi – Orlando Furioso)

Cara sposa (Handel – Rinaldo)

Sol da te mio dolce amore (Vivaldi – Orlando Furioso)

Lascia c’hio Pianga (Handel – Rinaldo)

Nel cor più non mi sento (Paisiello – La Molinara)

Donne Vaghe (Paisiello – La Serva padrona)

Bereite dich Zion (Bach – Weihnachtsoratorium)

But who may abidethe day of His coming (Handel – Messiah)

GIUSEPPINA GIANNASCOLI “Nata nel 1961 ad Atri (TE), ha iniziato lo studio del Pianoforte in Germania con il M° B. Meier, proseguendo con il M° H. Brennich. Nel 1982 si è diplomata con il massimo dei voti presso l’Istituto Musicale Pareggiato “G. Braga” di Teramo. Si è perfezionata a Roma con A. Graziosi ed ha seguito i corsi di perfezionamento tenuti da I. Lantos. Ha inoltre ottenuto il Diploma di Merito per il corso di “Semiografia e Strumentalità pianistica del ‘900” presso la Scuola Superiore di Musica di Pescara. Nel 2012 si è diplomata in Clavicembalo con il M° M. Bisceglie al Conservatorio di Musica “Nino Rota” di Monopoli e successivamente si è perfezionata con Giulia Nuti presso la Scuola di Musica di Fiesole. Come pianista è stata premiata in numerosi concorsi nazionali di musica da camera ed ha al suo attivo un’intensa attività concertistica svolta come solista, in duo pianistico a quattro mani, in duo con strumentisti e cantanti, nonché come organista e clavicembalista. Come clavicembalista ha collaborato con vari ensemble strumentali, fra cui l’Orchestra della Magna Grecia di Taranto, l’Orchestra Filarmonica Pugliese e l’Orchestra Sinfonica di Matera. Insegna Pianoforte – 2° strumento – presso il Conservatorio “G.Paisiello” di Taranto.”

VINCENZO FRANCHINI “Nato a Taranto nel 1991, Vincenzo Franchini affianca agli studi classici quelli di canto lirico, dimostrando spiccate doti musicali. Nel 2009 viene ammesso al Liceo Musicale di alta cultura “G. Paisiello” di Taranto. Nel giugno 2012 durante un concerto di gala, riceve una borsa di studio dal Rotary Club di Manduria. Nel settembre dello stesso anno è ammesso al conservatorio “S. Cecilia” di Roma, dove si specializzerà in canto Rinascimentale e Barocco sotto la guida del celebre contralto italiano Sara Mingardo. Si è esibito in numerose rassegne musicali: nel 2011 con il celebre soprano Daniela Dessi dove ricevette una targa al premio Tito Schipa come giovane promessa del bel canto. Presso l’Accademia Musicale della Città di Corfù si esibirà nel ruolo dell’Orfeo nell’opera Orfeo ed Euridice dI Christoph Willibald Gluck. Tante sono state le collaborazioni al Festival Leonardo da Vinci nella città di Vinci, dove si è esibito con Rossana Bertini nello Stabat Mater di G.B. Pergolesi, nella prima in tempi moderni nell’oratorio di G. A. Perti Mottetto Alleluja e nel Dixit Dominus di Georg Friedrich Händel. Nel febbraio 2019 con l’ensemble I Musici del Gran Principe incide con la casa discografica Brillant Classic, I Mottetti di Alessandro Melani. In Germania, presso Alpirsbach, durante il festival di Musica sacra, nel maggio 2019, si esibisce in un concerto di mottetti sacri di Alessandro Melani. Per tre volte è presente come artista solista al Giovanni Paisiello Festival, esibendosi in arie sacre e profane settecentesche virtuosistiche. Nel Febbraio 2022 debutta nell’Ercole in Tebe di Jacopo Melani nel ruolo di Virtù, presso il Teatro della Pergola di Firenze, dove riscuote grandi apprezzamenti sia dalla critica che dal pubblico. Nell’aprile 2022 con l’ensemble La confraternita dei musici incide con la storica casa discografica Don Giovanni di Bologna l’oratorio di Nicola Fago Il Faraone Sommerso, nel ruolo di Aronne. La sua voce particolar e raffinata, rarissima in un giovane, è in modo speciale adatta all’interpretazione di musiche settecentesche, facendo riscontrare nelle rassegne musicali nelle quali si è esibito e si esibisce, entusiasmo di critica e di pubblico.”